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Dünya

Esed'in sarayına roketli saldırı

Muhalif Şam Kuvvetlerinin Devlet Başkanı Beşşar Esed'in sarayı olarak bilinen ''Halk Sarayı''na roketlerle saldırdığı bildirildi

30 Aralık 2012 22:42

Suriye'nin başkenti Şam'da, muhalif Şam Kuvvetlerinin Devlet Başkanı Beşşar Esed'in sarayı olarak bilinen "Halk Sarayı"na roketlerle saldırdığı bildirildi.

Şam'ı Kurtarma Tugayı, Şam Kuvvetlerinin Halk Sarayı'na yerli yapımı roketlerle yüksek bir tepeden saldırdığını ve sarayın yakınlarında bulunan meçhul asker anıtı çevresinin ise güvenlik güçleriyle dolduğunu belirtti.

Roketlerin saraya isabet edip etmediği hakkında bilgi verilmedi.

Şam Kuvvetleri, Şam'ı Kurtarma Tugayına bağlı bir birlik olarak biliniyor.

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