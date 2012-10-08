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Dünya

Esed'in kuzeni muhaliflerin elinde mi?

Beşşar Esed'in amcasının oğlu Hüsam Esed'in Humus'ta gözaltına alındığı iddia edildi

08 Ekim 2012 02:25

 

Suriye Halk Kurtuluş Cephesi,  Esed'in amcasının oğlu Husam el Esed'in Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Faruk Tugayı'nın 'Kalet El Humus' birlikleri tarafından Humus kentinde gözaltına alındığını ve iki şebbiha milisinin de gözaltı esnasında öldürüldüğünü belirtti.
 
Bu arada Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Beşşar Esed'in küçük kardeşi Mahir Esed'in sağ kolu olduğu belirtilen Albay Ali Huzam'ın öldüğünü ileri sürdü. Albay Huzam, Humus'un Bab Amr semtinde ÖSO'yla girdiği çatışmada yaralanmıştı.
 
Öte yandan başkent Şam'da patlamalar olduğu haberleri geldi.
 
Fehama bölgesindeki polis merkezi yakınında şiddetli bir patlama olduğu, bomba yüklü bir aracın infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü ve olay yerine çok sayıda ambulansın gittiği kaydedildi.
 
Patlamada yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, Şam'ın farklı bölgelerinde iki şiddetli patlama daha meydana geldiği bildirildi.
 
Bölgedeki görgü tanıkları ve aktivistler, ikinci patlamanın başkentin Bab Musalla'da yer alan Cinayet Büro Amiriliği yakınında meydana geldiğini ve üçüncü patlamanın yerinin tespit edilmeye çalışıldığını belirtti.
 
Patlama seslerinin kentin tüm kesimlerinden duyulduğu kaydedildi.
 
 

Muhalifler askerleri gömüyor

 
 
Öte yandan Hatay'ın Yayladağı ilçesi yakınlarında bulunan ve dün şiddetli çatışmaların yaşandığı Suriye'nin İdlib kentine bağlı Harapjoz köyünde, Suriyeli askerlere ait olduğu belirtilen cesetlerin muhalifler tarafından gömüldüğü görüldü.
 
Esed güçleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri arasında Harapjoz köyünde önceki gün başlayan ve dün gece saatlerinde sona eren çatışmanın ardından, muhalifler köy genelinde arama yaparak, cesetleri topladı. Muhalifler, ele geçirdikleri orduya ait askeri araçlarla taşıdıkları cesetleri köyün tepesinde bulunan orman gözetleme kulesine getirdi.
 
İş makinesiyle çukur açtıkları gözlenen muhalifler, daha sonra cesetleri kepçeyle ağaçlık alana götürerek gömdü. 
 
Muhaliflerin ele geçirdikleri bir tanktan çıkardıkları cesetleri de kepçeye koydukları görüldü.
 

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