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Dünya

Esed'in Golan'dan çekilmesi İsrail'i endişelendirdi

Batılı diplomatlar, Suriye'nin bölgedeki askerlerini çekmesi, Suriye ile İsrail arasında 40 yıldır devam eden ateşkes için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti

08 Nisan 2013 14:09

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, askerlerinin büyük bölümünü Golan Tepeleri'nden çekti. İsrail, radikal İslamcıların bu bölgeden kendisine karşı saldırı düzenlemesinden korkuyor.
 
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, başkent Şam ve çevresini korumak için binlerce askerini, bir bölümü İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri'nden çekti.

Batılı diplomatlar, Suriye'nin bölgedeki askerlerini çekmesi, Suriye ile İsrail arasında 40 yıldır devam eden ateşkes için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Barış Gücü'nün de çatışma riskiyle karşı karşıya kalacağı iddia edildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Golan Tepeleri'nden çekildiği bölgelerin, radikal İslamcılar tarafından doldurulmasından endişe ediliyor. Suriye ordusunun boşalttığı bölgelere muhalif grupların yerleştiği belirtildi.

İsrail, El Kaide bağlantılı radikal İslamcı grupların, Golan Tepeleri'nde işgal ettiği bölgeye saldırı düzenlemesinden endişe ediyor.

Suriye toprağı olan Golan Tepeleri 1967'deki Altı Gün Savaşları sonrasında İsrail tarafından işgal edilmişti. Golan Tepeleri'nde iki ülke arasındaki ateşkesin bozulmaması için BM Barış Gücü de görev yapıyor.

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