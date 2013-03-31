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Dünya

Esed'i yine öldürdüler!

Muhalifler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in öldürüldüğünü öne sürdü

31 Mart 2013 20:02

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Duma Şehitleri Tugayı, yayınladığı bir video ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in öldürüldüğünü iddia etti.

Videoda, Beşar Esed'in kendi sarayında kendi muhafızları tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Esed'in 24 saatten daha uzun süredir kimse tarafından görülmediği vurgulandı.

Geçen hafta da Esed'in öldürüldüğü yönünde iddialar ortaya atılmış daha sonra yalanlanmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Esed'in öldürüldüğüne dair Duma Şehitleri Tugayı'nın yaptığı açıklama şöyle:

 

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