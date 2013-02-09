Esed'den muhalefe ön koşulsuz diyalog çağrısı

Suriye Enformasyon Bakanı Adnan Mahmut hükümetin muhalefet temsilcileriyle ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Sesi'nin haberine göre, Suriye ulusal televizyon kanalında konuşan Mahmut diyalog kapısının açık olduğunu vurgularken muhalefetin tutumunu eleştirdi.

"Birileri bana ya bu sorunu görüşeceğiz ya da ben seni öldüreceğim, diyorsa bu diyalog değildir."

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin ise ülkesinin Washington ve New York'ta ofis açmayı düşünen Suriye muhalefet temsilcileriyle temaslara hazır olduğunu bildirdi.

Enformasyon Bakanı Mahmut'un açıklamalarından önce Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Koalisyonu Başkanı Ahmet Muaz el Hatip yönetimle görüşme koşulu olarak Suriye hapishanelerindeki kadınların tümünün bırakılmasını talep etmişti. 10 Şubaİ'a kadar bu koşulun gerçekleşmemesi halinde diyalog şansının kaybolacağını bildirmişti.

El Hatip bu koşuldan önce de görüşme masasında Tarık el Şara'yı görmek istediklerini belirterek yönetimden Şara'yı görevlendirmesini istemişti.

Muhalefetin müzakerelere başlamak için daha önce öne sürdüğü koşul ise 160 bin mahpusun serbest bırakılmasıydı. Bu koşullar yönetim tarafından Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal el Mikdad'ın ağzından reddedilmişti.

Muhalifler görüşmelere dair ilk açıklamalarında müzakereye başlama koşulunun Beşar Esad'ın yönetimden çekilmesi olduğunu söylüyordu.