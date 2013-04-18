Esed: Suriye'de yaşanan tam anlamıyla bir savaş

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, hükümete ait televizyon kanalına verdiği demeçte "Suriye'de yaşanan, güvenliği tehdit eden olaylar değil kelimenin tam anlamıyla bir savaştır" dedi. 1946'da Fransa'dan bağımsızlığın ilan edilmesinin yıl dönümünde kutlanan Cela (Bağımsızlık) Bayramı dolayısıyla El-İhbariyye televizyonuna konuşan Esed, ülkede yaşanan son durumu değerlendirdi.

Devlet Başkanı, Bağımsızlık Bayramı'nda halka seslenerek, "Sömürgeci, ordularını alıp çıkmış ama egemenlik ve karar hakkını da beraberinde götürmüşse bağımsızlığın bir kıymeti kalmaz. Gerçek bağımsızlık, sömürgeciler tam olarak gittiklerinde ve egemenliği kelimenin tüm anlamlarıyla geri aldığımızda yaşayacağımız bağımsızlıktır. Eğer orada işgal altındaki bir ülkede özgür bir halk varsa, onların durumu, egemenliğini kaybetmiş bir halktan ve kararı kaybeden bir devletten daha iyidir" ifadesini kullandı.



'İç ve dış tehditlere maruz kalıyoruz'



Suriye'nin iç ve dış tehditlere maruz kaldığını bildiren Esed, şöyle konuştu:

"Suriye'yi yeniden sömürgeleştirmek istiyorlar, bu defa geleneksel taktikleri bırakıp, yeni taktikler deniyorlar. Suriye'ye dışarıdan farklı uyruklu savaşçılar gönderiyorlar. Buna 'modern sömürgeleştirme' diyoruz, en sonuncusunu Irak ve Afganistan'da yaşadık. Suriye'de yaşanan, güvenliği tehdit eden olaylar değil kelimenin tam anlamıyla bir savaştır. Amerika'nın başkanlığındaki batı güçleri, Avrupa'da bile bazı devletlerin bağımsız olmasına izin vermiyor, üçüncü dünya ülkelerinin ise boyun eğmesini ve kendi menfaatleri doğrultusunda davranmasını istiyor."

Suriye'nin, tarih boyunca emperyalistlerde hakim olma isteği uyandırdığını anlatan Esed, "Bu emperyalist ülkeler, savaşta taraf durumundadır. İlk başlarda siyaset ve medya aracılığıyla aleyhimizde verdikleri destekle bunu gösterdiler. Son zamanlarda ise muhalefete maddi ve lojistik destek sunmaya başladılar, silahlanma alanında da destek sağladıklarını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



'Batı El Kaide'yi destekliyor'



Batı ülkelerini sert bir dille eleştiren Esed, şöyle devam etti: "Batı, çifte standart uyguluyor, Suriye'de terörü finanse ediyor ve El Kaide örgütünü destekliyor ancak bunun bedelini Avrupa ve Amerika'nın ortasında ağır ödeyecek. Batı, razı olmadığı devletler aleyhinde elindeki her kartı kullanıyor, El Kaide üyeleri başka ülkelerin yükünü hafifletmek için Suriye'ye gönderiliyor. Batı Mali'de El Kaide ile savaşırken Suriye'de, Libya'da ve başka yerlerde El Kaide'yi destekliyor. Afganistan'da da desteklemiştiler sonra bu durum onlara pahalıya mal oldu. Bu durum Suriye'nin yıkılmasına neden oluyor, mesele bizim ya da onların kazanması değil, sonuçta ağır bedel ödeyecek olan Suriye'dir."

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Arap ülkeleri ile Türkiye'nin, Suriye yönetimine karşı aldığı tavrı da eleştirdi.