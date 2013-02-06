T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esed rejiminden firar eden pilot, Hama'yı bombaladı

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Esed'in askeri olduğunu iddia ettiği bir pilotun, Hama kentine bağlı Safsafiye beldesini bombaladığı iddiasında bulundu

06 Şubat 2013 12:55

Suriye ordusundan kullandığı uçakla firar eden bir pilotun, Hama kentine bağlı Safsafiye beldesini bombaladığı, bombalamada onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı öne sürüldü.

Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Taramse Şehitleri Tugayı'na bağlı bir birliğin komutanı Ahmed ebu Mustafa da Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada uçağın beldedeki Şahiba milislerinin kaldığı yerlere saldırmış olabileceğini iddia etti..

SRGC, muhaliflerin silahlı gücü ÖSO birliklerinin Halep'te bir askeri helikoptere saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırı sonrası askeri helikopterin Halep'te Halidiye bölgesine zorunlu iniş yaptığı da belirtildi.

 

'ABD'den Esed'e mesaj var'

 

Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Muaz el-Hatib'in Esed rejimiyle müzakere önerisine ABD'den destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Muaz el-Hatib'in ''müzakere'' girişimleriyle ilgili ''Suriye rejimi, eğer barışa ilgi duyuyorsa Hatib'in önerisini kabul etmesi gerekir'' dedi.

Suriyeli bazı muhaliflerin, Esed rejimiyle "müzakere" önerisinde bulunan Hatib'i ihanetle suçlamasını da değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, "Muhaliflerden gelen bireysel açıklamalar SMDK'yi temsil etmiyor" dedi.

Nuland, Suriye Muhalefeti ve SMDK Başkanı Muaz el-Hatib'in, Esed'in iktidardan çekilmesine yönelik baskının artırılması, geçiş sürecinin başlaması ve bu sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik gerçek diyaloğun yürütülmesine odaklanmasından memnuniyet duyduklarını da söyledi

 

'Saldırılarda 83 kişi öldü'

 

Suriye'de Esad'a bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde düzenlediği operasyonlarda 18'i çocuk, 6'sı kadın 83 kişinin öldüğü iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), rejime bağlı ordu birliklerinin hava destekli, roket ve tanklarla gerçekleştirdiği operasyonlarda başkent Şam'ın banliyölerinde 36, Halep'te 25, Dera'da 8, Humus ve İdlib'de 4'er, Hama'da 3, Rakka'da 2 ve Lazkiye'de bir olmak üzere ülke genelinde ölü sayısının 83'e yükseldiğini belirtti.

ETİKETLER

suriyeösobombauçakpilotesed

İlgili Haberler

Esed ve ailesi, Rus savaş gemisinde mi kalıyor?

Suudi Arabistan gazetesi "El Vatan", Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve ailesinin, Suriye açıklarındaki Rus savaş gemilerinden birinde kaldığını ileri sürdü

Esed'den sığınmacılara 'geri dönün' çağrısı

Esed yönetiminin yasal ve yasadışı yollardan Suriye'den ayrılanların, ülkeye dönmelerinde kolaylık sağlayacağı belirtildi

Rusya: Esed'in iktidarda kalma ihtimali günden güne azalıyor

Rusya Başbakanı Medvedev, Suriye lideri Beşar Esed’in siyasi reformları geciktirerek, 'ağır ve belki hayati' bir hata yaptığını söyledi

Suriyeli muhaliflerden Esed'e: Görüşmeye hazırız, İstanbul'da buluşalım!

Suriye'deki savaşı durdurcak açıklama muhaliflerden geldi. Muhalif lider Muaz el Hatib, Esed'e görüşmeye hazır olduklarını belirtti

Esed İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklamasında 'iç istikrar'a değindi

Esed Yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'nin 'iç istikrar'ını hedef aldığını, İsrail'in 'gerçek yüzünü ortaya koyduğunu' söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24