Esed rejiminden firar eden pilot, Hama'yı bombaladı

Suriye ordusundan kullandığı uçakla firar eden bir pilotun, Hama kentine bağlı Safsafiye beldesini bombaladığı, bombalamada onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı öne sürüldü.

Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Taramse Şehitleri Tugayı'na bağlı bir birliğin komutanı Ahmed ebu Mustafa da Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada uçağın beldedeki Şahiba milislerinin kaldığı yerlere saldırmış olabileceğini iddia etti..

SRGC, muhaliflerin silahlı gücü ÖSO birliklerinin Halep'te bir askeri helikoptere saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırı sonrası askeri helikopterin Halep'te Halidiye bölgesine zorunlu iniş yaptığı da belirtildi.

'ABD'den Esed'e mesaj var'

Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Muaz el-Hatib'in Esed rejimiyle müzakere önerisine ABD'den destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Muaz el-Hatib'in ''müzakere'' girişimleriyle ilgili ''Suriye rejimi, eğer barışa ilgi duyuyorsa Hatib'in önerisini kabul etmesi gerekir'' dedi.

Suriyeli bazı muhaliflerin, Esed rejimiyle "müzakere" önerisinde bulunan Hatib'i ihanetle suçlamasını da değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, "Muhaliflerden gelen bireysel açıklamalar SMDK'yi temsil etmiyor" dedi.

Nuland, Suriye Muhalefeti ve SMDK Başkanı Muaz el-Hatib'in, Esed'in iktidardan çekilmesine yönelik baskının artırılması, geçiş sürecinin başlaması ve bu sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik gerçek diyaloğun yürütülmesine odaklanmasından memnuniyet duyduklarını da söyledi

'Saldırılarda 83 kişi öldü'

Suriye'de Esad'a bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde düzenlediği operasyonlarda 18'i çocuk, 6'sı kadın 83 kişinin öldüğü iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), rejime bağlı ordu birliklerinin hava destekli, roket ve tanklarla gerçekleştirdiği operasyonlarda başkent Şam'ın banliyölerinde 36, Halep'te 25, Dera'da 8, Humus ve İdlib'de 4'er, Hama'da 3, Rakka'da 2 ve Lazkiye'de bir olmak üzere ülke genelinde ölü sayısının 83'e yükseldiğini belirtti.