Esed Küba, Venezuela ya da Ekvador'a mı sığınacak?

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in, Suriye’den kaçmak zorunda kalması halinde kendisi, ailesi ve yakın çevresine siyasi sığınma hakkı verecek bir ülke aradığı iddia edildi.

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, geçen hafta Latin Amerika ülkeleri Küba, Venezuela ve Ekvador’u ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal El Mikdad’ın, bölge liderlerine hitaben Esed tarafından yazılmış ve siyasi sığınma hakkı isteyen özel mektuplar götürdüğü iddia edildi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, El Universal gazetesine yaptığı açıklamada Mikdad’ın Chavez’e geçen hafta mektup getirdiğini doğruladı.

Suriye’nin Venezuela Büyükelçisi Gassan Abbas da, El Mikdad’ın Venezuela’da görüşmeler yaptığını doğrulasa da, Esed’in yazdığı mektubun içeriğini bilmediğini söyledi. Venezuela’nın başkenti Caracas’ta Haaretz muhabirine konuşan bir kaynak, Suriye liderine verilen cevabın ne olduğuna dair ise bilgi veremedi.

Suriye’deki çatışmalar Mart 2011’de başladığından bu yana Chavez, Esed rejimine desteğini açıkça ortaya koyuyor. Venezuela liderinin İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’la yakınlığı ve kişisel dostluğunun da, Chavez’in Esed’i desteklemesini sağladığı yorumları yapılıyor. Ekvador bir süre önce, bir başka “tartışmalı isim” olan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a siyasi sığınma hakkı vermişti.



Ban: Hiçbir suç cezasız kalamaz



Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye’deki iç savaşı sona erdirmenin bir yolu olarak Beşşar Esed’e başka bir ülkeye siyasi sığınma hakkı tanınmasını desteklemeyeceğini ima etti.

BM İklim Değişikliği Konferansı’na katılmak için Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Ban, Associated Press haber ajansına (AP) yaptığı açıklamada “BM, hiçbir suçlunun cezasız kalmasına müsaade etmez” dedi. Ban, insan haklarını ihlal eden kim olursa olsun sorumlu tutularak yargı önüne çıkarılacağını söyledi. Beşşar Esed, geçen ay Russia Today gazetesine verdiği mülakatta, kimsenin kendisini sürgüne zorlayamayacağını belirterek “Suriye’de yaşadım, Suriye’de öleceğim” demişti.