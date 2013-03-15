'Esed, kimyasal silahlarını hazırladı'

İsrail Ordu İstihbaratı Şefi Orgeneral Aviv Koçavi, Suriye'de muhaliflere karşı gün geçtikce kan kaybeden Esed rejiminin kimyasal silah kullanmak için hazırlık yaptığını iddia etti.

Suriye'de iç savaş 3'üncü yılına girerken İsrail Ordu İstihbarat Şefi Orgeneral Aviv Koçavi'den önemli bir iddia geldi.

Koçavi'ye göre, Suriyeli muhaliflere karşı gün geçtikce kan kaybeden Esed yönetimi, halkına karşı kimyasal silah kullanmak için hazırlıklara başladı.

İsrail tarafından düzenlenen Herzliya Güvenlik Konferansı'nda konuşan İsrail Ordu İstihbarat Şefi Koçavi, "Esed karşıtlarına karşı kimyasal silah kullamak için yaptığı hazırlıklarda aşama kaydetti" dedi.

Kimyasal silahların kullanılmak için hazır bekletildiğini ileri süren İsrailli istihbarat yetkili Koçavi, "Esed bu silahların kullanılması için ise, henüz emir vermedi" şeklinde konuştu.

İsrail Ordu İstihbarat Şefi Orgeneral Aviv Koçavi'ye göre, Suriyeli muhalifler ülkenin üçte ikisini kontrol ediyor.

İsrailli istihbarat yetkilisi Koçavi, muhaliflere karşı verilen savaşta şimdiye kadar 13 bin Suriye askerinin hayatını kaybettiğini ve 40 bin askerin de firar ettiğini söyledi.