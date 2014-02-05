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Dünya

'Esed gitmezse ne olur?'

Kimyasal silahların yok edilmesine yönelik geçen yıl yapılan anlaşmanın Beşşar Esed'in pozisyonunu güçlendirdiği açıklaması yapan ABD'li istihbarat yetkilisine 'Esed gitmezse ne olur' şeklinde soru soruldu

05 Şubat 2014 08:12

 ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların yok edilmesine yönelik geçen yıl yapılan anlaşmanın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in pozisyonunu güçlendirdiğini söyledi. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde "Dünya Genelindeki Tehditler" başlıklı oturumda konuşan Clapper, Kongre üyelerinin sorularını da yanıtladı. Cumhuriyetçi Parti'nin Floridalı milletvekili Jefferson Miller'in "Suriye'de Esed gitmezse ne olur?" sorusuna Clapper, şu yanıtı verdi:

"Şu andaki görünüşe bakılırsa Esed aslında geçen yıl bunu tartıştığımız zamana göre, kimyasal silahların taşınması için yaptığı anlaşma sayesinde pozisyonunu güçlendirdi. Eğer o gitmezse, Cenevre'nin veya devamındaki görüşmelerden gelecek bir çeşit diplomatik anlaşmanın yokluğunda, ne rejimin ne de muhaliflerin galip geldiği, kazananın olmadığı aynı tür bir geleceği öngörüyorum."

Clapper, ülkedeki kimyasal silahların yok edilmesine yönelik varılan anlaşmada, rejimin ilk başlarda kendilerinden istenilenleri yerine getirdiğini, ancak silahların taşınmasında yavaş hareket ettiğini kaydetti. Clapper, şu ana kadar 53 metrik tonluk iki sevkiyatın gerçekleştiği bilgisini verdi.

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