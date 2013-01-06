Esed bugünkü konuşmasında görevini ne zaman bırakacağını mı açıklayacak?

Suriye’de 22 aydır devam eden ve 60 bin kişinin ölümüne neden olan çatışmalar sırasında halkın önüne nadiren çıkan Beşşar Esed'in bugün tarihi bir konuşma yapması bekleniyor. Suriye basınında yer alan haberlerde Esed’in konuşmada ülkedeki ve bölgedeki son durumu özetleyeceği ifade ediliyor. Rus kaynaklar ise Esed’in bugünkü konuşmasında gidiş tarihini açıklayacağını öne sürüyor.

Rusya’nın resmi haber ajansı RIA, Esed’in konuşmasının son ayların en önemli açıklaması olacağını belirtirken, bazı Rus kaynaklar Esed’in konuşmada hangi şartla ve ne zaman iktidardan çekilmeye hazır olduğunu duyuracağını aktardı.

Newsru haber sitesinin, “Suriye kriziyle ilgili dünyayı bugün büyük sürpriz bekliyor” başlığıyla verdiği ve Lübnan’daki istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Esad tam olarak ne zaman yayınlanacağının saati verilmeyen konuşmasında ilk önce Suriye içinde ve etrafında durum değerlendirmesi yapacak. Birkaç ay önce yenmeyi amaç edindiği muhalefet güçlerinin üstesinden gelemediğini kabul edecek. Suriye’nin iç savaşın sürmesi halinde parçalanabileceği uyarısını yapacak ve iktidardan çekilme koşullarını açıklayacak. Öncelikle kavgalı tarafların ateşkes ilan etmesini ve bu ateşkesin yerine getirilip getirilmediğinin BM gözlemcileri tarafından denetlenmesini isteyecek. Ardından en kısa sürede yine BM gözlemcileri denetiminde Suriye’de yeni genel seçim yapılmasını önerecek. Bu seçim sonrasında Suriye’de Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulabilmesi durumunda Esad tüm görevlerinden çekileceğini açıklanması beklenmekte” denildi.



Beş maddelik plan mı açıklayacak?



Lübnan’da yayınlanan Esed yanlısı el Akbar gazetesi ise Suriye liderinin beş maddelik bir plan açıklayacağını ileri sürdü.

Bu planda, atekes, uluslararası gözlemcilerin ülkeye kabulü, anayasa hazırlık komisyonu kurulması, seçimler ve yeni bir hükümet ile 2014’de devlet başkanlığı seçimi yapmak bulunuyor.

İran da geçtiğimiz günlerde Suriye için beş maddelik bir plan ortaya atmıştı.

Son olarak Haziran 2012’de parlamentoda resmi bir konuşma yapan Esed, burada “Eğer birlikte çalışırsak bu durumun sonunun yakında geleceğini söyleyebilirim” demişti.