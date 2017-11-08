'Escort çetesi'nin 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, \'eskortluk sitesi\' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla yakalanan 13 kişiden, 2\'si kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği\'nde görevli ekipler tarafından, eskort sitelerine yönelik başlatılan soruşturmada, 37 eskort sitesi ve buralara 1000 ila 2 bin 500 lira arasında ilan ücreti verip fuhuş yapan 240 kadın takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren soruşturma ardından polisler, Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Düzce, Malatya ve Amasya\'da operasyon düzenledi. Polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda \'Hoca\' takma isimli çete lideri olduğu öne sürülen 33 yaşındaki H.A.\'nın da arasında bulunduğu 4\'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

RAKİP SİTELERE SİBER SALDIRI

\'Fuhuşa aracılık, fuhuş amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği ve örgüte yardım\' suçlamasıyla sorgulanan çete üyelerinin, fuhuş işinden yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık gelir elde ettiği belirlendi. Çete elebaşı olduğu öne sürülen H.A.\'nın kız arkadaşı E.Y.\'nin banka hesabını aylık 10 bin lira karşılığında çete için kullandırdığı, S.Ö. ve E.K.\'nin örgüte bilişim alanında teknik destek verdiği ve rakip olarak görülen başka eskort sitelerine siber saldırı yaptıkları ortaya çıktı.

İŞ BULAMAYINCA CİNSEL İÇERİKLİ MAKALE YAZMIŞ

Gözaltına alınan B.K.\'nin de sitedeki tanıtım makalelerinin 100 kelimesi 1 TL karşılığında yazdığını söyledi. B.K., \"Kilolu olduğum için kimse bana iş vermedi. Para kazanmak için bu tarzda makaleler yazmaya başladım\" dedi.

Emniyette sorguları tamamlanan 13 kişiden, 2\'si kadın 8 kişi adliyeye sevk edilirken 5 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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