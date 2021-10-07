Eşcinsellik "hastalık" olarak teşhis edildi; hastane özür dileyecek

İspanya'da hastaneye giden bir kadına, muayene edildikten sonra kendisine şu satırı içeren bir kağıt verildi: “Mevcut hastalığı: eşcinsel.”

Hasta, “İlk başta komik olduğunu düşündüm, ama öyle değil” dedi.

Kadının ailesi ve LGBT+ kolektifi, menstrüal bir rahatsızlığı nedeniyle jinekoloğa başvuran 19 yaşındaki kadına "eşcinsellik" teşhisi konmasının ardından özür dilenmesini istiyor.

Kadının annesi, elDiario.es gazetesine yaptığı açıklamada doktorun kızına raporda cinsel yönelimini dahil edip edemeyeceğini sorduğunu aktardı.

"Özür dilenecek"

Yerel LGBT+ topluluğu tarafından yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği 1990'da akıl hastalıkları listesinden çıkardı, ancak 31 yıl sonra Murcia'nın sağlık hizmetinde hala cinsel yönelimi bir hastalık olarak gören bazı profesyoneller var" denildi.

Medyaya konuşan sağlık çalışanı sözcüsü hastanın detayları alınırken bir hata yapıldığını öne sürdü. Sözcü, “Her halükârda, hastane kadından özür dileyecek” dedi.