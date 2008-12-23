'Eşcinsellik de tabiatın katli gibi tehdit'

Papa 16. Benediktus, eşcinselliğin dünya için yağmur ormanlarının kaybolması kadar büyük bir tehdit olduğunu söyledi.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Papa, bir Noel konuşmasında, eşcinselliği kınayarak evliliğin önemini vurguladı. Papa, transseksüellere yönelik olarak da "Kimin erkek ya da kadın olduğuna karar veren insanlar değil Tanrı'dır" dedi.



Papa 16. Benediktus, "Kilise sadece, herkese ait yaradılış armağanları olan dünyayı, havayı, suyu savunmamalı. Aynı zamanda insanlığı kendini imha etmekten de korumalı" diye konuştu. Papa, tropik ormanların korunmaya layık olduğunu, ancak insanoğlunun da bundan daha azını hak etmediğini söyledi.



Eşcinselliğe atıfta bulunarak Papa, kadınlarla erkekler arasındaki birliğe saygı göstermemenin "insanoğlunun kendi kendini imhasına" yol açacağını belirtti.



Papa 16. Benediktus bu yıl yaptığı başka bir konuşmada daha, eşcinsel evliliğine karşı çıkarak, kadın ile erkek arasındaki geleneksel evlilik biçiminin toplumun bütünlüğüne yardımcı olduğunu söylemişti.



Papa, Avrupa'daki Katolik aile örgütlerinin temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, geleneksel evlilik biçiminin, toplumun bütünlüğü için yeri doldurulamaz bir birliktelik olduğunu belirtti.



Geleneksel evliliğin diğer birliklerle karşılaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Papa, kadın ile erkek arasındaki birliğin hayatın "doğal kaynağı" olduğunu ifade etti.