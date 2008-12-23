T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Eşcinsellik de tabiatın katli gibi tehdit'

Papa, eşcinselliğin dünya için yağmur ormanlarının kaybolması kadar büyük bir tehdit olduğunu söyledi

23 Aralık 2008 02:00

Papa 16. Benediktus, eşcinselliğin dünya için yağmur ormanlarının kaybolması kadar büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Papa, bir Noel konuşmasında, eşcinselliği kınayarak evliliğin önemini vurguladı. Papa, transseksüellere yönelik olarak da "Kimin erkek ya da kadın olduğuna karar veren insanlar değil Tanrı'dır" dedi.

Papa 16. Benediktus, "Kilise sadece, herkese ait yaradılış armağanları olan dünyayı, havayı, suyu savunmamalı. Aynı zamanda insanlığı kendini imha etmekten de korumalı" diye konuştu. Papa, tropik ormanların korunmaya layık olduğunu, ancak insanoğlunun da bundan daha azını hak etmediğini söyledi.

Eşcinselliğe atıfta bulunarak Papa, kadınlarla erkekler arasındaki birliğe saygı göstermemenin "insanoğlunun kendi kendini imhasına" yol açacağını belirtti.

Papa 16. Benediktus bu yıl yaptığı başka bir konuşmada daha, eşcinsel evliliğine karşı çıkarak, kadın ile erkek arasındaki geleneksel evlilik biçiminin toplumun bütünlüğüne yardımcı olduğunu söylemişti.

Papa, Avrupa'daki Katolik aile örgütlerinin temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, geleneksel evlilik biçiminin, toplumun bütünlüğü için yeri doldurulamaz bir birliktelik olduğunu belirtti.

Geleneksel evliliğin diğer birliklerle karşılaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Papa, kadın ile erkek arasındaki birliğin hayatın "doğal kaynağı" olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24