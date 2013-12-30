'Eşcinselliği tedavi eden ilaç' ilanı tepkiye yol açtı

Bir internet sitesinde satışı yapılan ve sözde homoseksüelliği iyileştirdiği iddia edilen ilaç büyük tartışma yarattı. Türkiye Psikiyatri Derneği bu ilacın satışına itiraz ederken en çok da "iyileştiriliyor" söylemine isyan edildi.

Uzmanlar eşcinselliğin bir hastalık olmadığının altını çizerken yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi.

'Toplum sağlığını korumak görevimiz'

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak sağlıkta gerek etik gerekse bilim dışı uygulama ve etkinliklere karşı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda mesleki sınır ihlallerine de yol açan benzer durumlarda hem toplum sağlığını korumak, hem de meslek alanımızı korumak için çeşitli yasal girişimlerimiz de bulunmaktadır.

İyileştirdiğini iddia eden ilaç

Son olarak bir internet sitesi üzerinden homoseksüelliği “iyileştirdiğini” iddia ederek satışa sunulan bir ilaçla ilgili yasal girişimde ve ilgili valilik, Reklam Kurulu ve savcılığa şikayette bulunulduğunu sizlerle paylaşmak isteriz.

Homoseksüelliği hastalık olarak kabul etmekle başlayan bu bilim ve etik dışı uygulamanın ayrıca olmayan bir hastalığı tedavi ettiği iddiasıyla içeriği bilinmeyen bir sözde ilacı satarak toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmakta olduğu görülmüştür.

Bu tip uygulamalar konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmanın da yasal girişimler kadar elzem olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz. Bu bilincin oluşturulmasında başta sağlık çalışanları olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi olan herkese görev düştüğüne inanmaktayız.