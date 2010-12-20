Eşcinselliği tartışan Habertürk'e 500 bin lira ceza

T24 - "Kılıç Günü’’ adlı dizideki, gay sahnelerde yer alan sanatçıyı ekrana çıkaran Habertürk’e ceza geldi. Başkan Davut Dursun ile üyeler, hangi ceza maddesinin uygulanacağı konusunda anlaşamadı.



ATV’de yayınlanan "Kılıç Günü" adlı dizideki, gay sahnelerde yer alan sanatçıyı ekrana çıkarıp homoseksüelliği tartışan Habertürk’e ceza geldi. RTÜK, Habertürk’e 250-500 bin lira arasında ceza vermeyi kararlaştırdı ve kanaldan savunma istedi. Gazeteport'un haberine göre program, gençlerin ve çocukların ahlaki gelişimini zedeleyici’’ nitelikte bulunurken, RTÜK Başkanı Davut Dursun ‘’Milli manevi değerlere aykırılık’’ maddesinden ceza uygulanmasını istedi. Ancak Dursun’un önerisi oy çokluğu ile reddedildi.



Eşcinsel yatak sahnesi

Kurtlar Vadisi'nin eski yapımcısı Osman Sınav'ın dizisinin ilk bölümünde Türk televizyonları için bir ilk yaşanmış ve eşcinsel yatak sahnesi ekrana gelmişti. Kızıltan ailesinin gay oğlu Barış, erkek sevgilisi ile yatakta yarı çıplak göründü.Tartışılan bu sahnede yer alan sanatçı Onur Ayçelik Habertürk’de yayınlanan ‘’Ankara Raporu’’ programına çıktı. Burada homseksüelliğin tartışılması da kanala ceza getirdi. Cezanın mili manevi değerlerden verilmesi gerektiğini savunan RTÜK Başkanı Davut Dursun, yazdığı muhalefet şerhinde şöyle dedi:‘’Programda geçen diyaloglarda, homoseksüelliğin normal kabul edilmesi gerektiği, bunun bir süreç olduğu, dizi sahnelerinde de homoseksüelliğin toplum nazarında normal görülmesine destek olabileceği vurgusu yapılmıştır. Yayında bu tür ilişkiler, meşrulaştırılıp, normal gösterilmeye çalışılmıştır. Türk aile yapısına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırılık oluşmuştur.’’



