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Dünya

Eşcinselliği fotoğraftan saptayabilen yapay zekâ

35 bin fotoğraf üzerinden yapılan analizlerde yüzde 91 oranında başarı elde edildi

10 Eylül 2017 18:18

Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ABD'nin Stanford Üniversitesi'nde cinsel eğilim üzerinde çalışan araştırmacılar, eşcinselliği fotoğraftan saptayabilen yapay zekâ yazılımı üretti.

Yazılım, 35 bin fotoğraf üzerinden yapılan analizlerde yüzde 91 oranında başarı elde etti.

Hem kadın hem de erkek bireylerin fotoğraflarıyla yapılan çalışmanın başarıya ulaşmasının ardından, teknolojiinin mahremiyeti ne kadar ihlal edebileceği anlaşıldı ve bu konuda tartışma başladı.

Araştırmacılardan Michal Kosinski ve Yilun Wang, çalışma sırasında kullandıkları 35 bin fotoğraf için gerekli izinlerin alındığını ifade ediyor.

Söz konusu yazılımın LGBTİ bireylere yapılan baskıları artırmak ve bu kişileri takip altına almak isteyen otoritelerin işini kolaylaştırmak açısından olumsuz etki yaratacağından endişelenenler var.

Araştırmacılar da aynı endişeler nedeniyle çalışmayı yayınlayıp yayınlamama konusunda kararsız kaldıklarını, ancak daha sonra yapay zekânın neler yapabileceğinin görülmesi açısından yayınlamaya karar verdiklerini ifade ediyor.

Wang ve Kosinski'ye göre internette mahremiyetin ihlali zaten son derece yüksek ve eş cinsel bireylerin nefretle karşılaşmadan yaşayabilmesi için yapılması gereken araştırmaların sonuçlarını gizlemek değil, devletlerin ve insanların hoşgörülü olmasını sağlamak.

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