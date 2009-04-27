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Yaşam

Eşcinsellerden Vakit’e protesto

Kendilerini eşcinsel ve travesti olarak nitelendiren bir grup, Ulus'ta Vakit gazetesi önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.

27 Nisan 2009 03:00

Kendilerini "eşcinsel ve travesti" olarak nitelendiren bir grup, Ulus'ta protesto eylemi yaptı.

Ulus Rüzgarlı Caddesi İbrahim Müteferrika Sokak'ta toplanan grup, "Nefreti körükleme bizi hedef gösterme", "Ne yanlışız ne yalnız" ve "Vakit geldi sabrım taştı" yazılı dövizler taşıyarak, aynı içerikli sloganlar attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Vakit Gazetesi'nde kendilerini hedef gösteren haberlerin yer aldığı" ileri sürüldü.

Sağanak yağış altında yapılan basın açıklamasının ardından bir süre slogan atarak yürüyen grup, daha sonra dağıldı.

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