Gambiya Parlamentosu, eşcinsellere ömür boyu hapis cezası öngören tasarıyı kabul etti. Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle eşcinsellik “suçunu” tekrarlayanlara ve HIV/AIDS ile yaşayan eşcinsellere ömür boyu hapis cezası geliyor.

Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh, Şubat ayında eşcinselleri “ülke bağımsızlığına tehdit” olarak gördüğünü belirterek “Eşcinseller sıtma saçan sinekler gibi ezilmeli” dedi. Jammeh, LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) kısaltmasının “lepra, gonore, bakteri ve tüberküloz” anlamına geldiğini iddia etti.



Gambiya’da erkekler arası cinsel ilişkileri 14 yıla kadar hapisle cezalandıran yasa 2005’te değiştirilerek kadınları da içine alacak bir hale getirilmişti.



Afrika’da Uganda’nın öncülüğünde yayılan eşcinsellik karşıtı yasa süreçleri, eşcinsellerin insan haklarının geliştirilmesini Batı sömürgeciliğiyle bir tutma eğilimi gösteriyor.