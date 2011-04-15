Eşcinseller öpüşecek!

T24- Londra'da bir pub'dan öpüştükleri için atılan eşcinsel çifte destek olmak amacıyla aynı mekanda toplu ''öpüşme protestosu'' planlanıyor.

23 yaşındaki James Bull ile 26 yaşındaki Jonathan Williams, Londra'nın merkezinde Soho semtinde yer alan pub'ın işletmecisi tarafından ''müstehcen'' davranmakla suçlanarak atıldıklarını söylüyorlar.

Çiftin birlikte çıktıkları ilk gecelerinde meydana gelen olay hakkında polis soruşturma başlattı.

Londra'da bir hayır kurumunda çalışan James Bull, ''Kendimi aşağılanmış hissettim, dışarı çıktığımızda ikimiz de sinirden titriyorduk.'' dedi.

Soho'da müşterilerinin çoğunluğu eşcinsel olan pub'lar bulunmakla beraber, çiftin gittiği John Snow adlı pub özellikle eşcinsellere yönelik bir yer olarak tanınmıyor.

Birlikte yakınlarda yemek yedikten sonra elma birasının methini duydukları için John Snow'a gittiklerini söyleyen James Bull ve bir finans dergisinde gazetecilik yapan Jonathan Williams, ''Sadece masumca öpüştük, müstehcen hiçbir durum sözkonusu değildi.'' dedi.

Çift, önce pub'ın işletmecisi olduğunu söyleyen bir adamın yanlarına yaklaşarak gitmelerini istediğini, fakat pub'daki bir başka müşterinin buna itiraz ettiğini aktardı.

James Bull, ''Zaten kalkıp gidecektik, biralarımızı bitirdikten sonra Jonathan'ın dudaklarına ufak bir öpücük kondurdum. Bu noktada işletmeci olduğunu söyleyen bir kadın 'müstehcensiniz' diyerek ayrılmamızı istedi. Daha önce yanımıza yaklaşan adam da Jonathan'ın gömleğinin yakasına yapıştı.'' diyor.

Eve döndükten sonra polisi arayan Jonathan Williams, ayrımcılığa uğradıklarını söyleyerek ifade verdiğini belirtti.



İkilinin yaşadıklarını Facebook ve Twitter'da yazmaları ardından, sayıları 600'e varan eşcinsel, sözkonusu pub'a gidip öpüşmeye karar verdi.

Pub'ın işletmecileri konuyla ilgili yorum yapmayı reddediyor

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Polisin soruşturmasından nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

İngiltere'de pub işletmecileri, 2003 yılında geçirilen yasa uyarınca müşterileri mekandan atma hakkına sahip.



Fakat parlamentonun 2010 yılında geçirdiği Eşitlik Yasası, herkesin hizmet sektöründe eşit muameleye hakkı olduğunu öngörüyor.

Guardian gazetesine göre, konu mahkemeye taşınırsa, sözkonusu pub'ın işletmecileri öpüşen heteroseksüel bir çifti de mekandan attıklarını ya da atmak için girişimde bulunacaklarını kanıtlamak zorunda kalabilir.