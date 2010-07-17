Eşcinseller internetle daha ilgili

T24- İnternet kullanıcı araştırmasına göre eşcinseller heteroseksüellere kıyasla daha çok blog tutuyor, sosyal medyayı daha sık kullanıyor.



ABD'de yetişkinler arasında yapılan bir araştırmaya göre gey ve lezbiyenler heteroseksüellere kıyasla sosyal paylaşım sitelerini ve blogları daha çok ziyaret ediyor.

Harris Interactive firmasınca yürütülen ve bir hafta süren araştırmaya 2 bin 412 kişi katıldı. Bunların 341’i eşcinsel katılımcılardan oluştu.

Ölçümlerden çıkarılan sonuçlara göre eşcinsel kullanıcıların yarısından fazlasının (yüzde 54) düzenli olarak herhangi bir türde blog okuduğu belirlendi. Bu oran heteroseksüel deneklerde yüzde 40 düzeyinde kaldı.



Blog türlerine göre yapılan dökümde, haber blogu okuyan gey ve lezbiyenlerin oranı yüzde 36 olarak hesaplanırken, bu oran heteroseksüellerde yüzde 25’te kaldı. Eşcinseller dörtte biri eğlence ve popüler kültür bloglarını sık sık ziyarete derken, heteroseksüellerin sadece yüzde 16'sı bu tür blogları izliyor.

Sosyal paylaşım sitelerinde de durum pek farklı değil. Gey ve lezbiyenlerin yüzde 73’ünün Facebook hesabı var, heteroseksüellerde bu sayı yüzde 65’e düşüyor. Eşcinsellerin heteroseksüellere üstünlüğü, Myspace üyeliğinde yüzde 32’ye yüzde 22, Twitter üyeliğinde de yüzde 29’a yüzde 15 olarak beliriyor.

Daha çok iş dünyasının ilgi gösterdiği sosyal ağ LinkedIn'e üyelikte de gey ve lezbiyenler yüzde 22 ile heteroseksüellere (yüzde 16) üstünlük sağlamış durumda.