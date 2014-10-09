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Yaşam

Meslekten ihraç edilen eşcinsel polisin davası AB raporunda

Eşcinsel olduğu için işinden atılan polis memuru Osman: AB görebiliyor ama Türkiye’deki hukuk sistemi hala bizi görmezden geliyor

09 Ekim 2014 17:36

Avrupa Birliği (AB) 2014 Türkiye İlerleme Raporu'nda, eşcinsel olduğu için meslekten ihraç edilen polis memuru Osman’ın davasına değinildi. Raporun LGBTİ haklarıyla ilgili bölümünde, "açık LGBTİ bir bireyin İstanbul’da belediye meclisi üyesi olduğu" söylenirken, "yine de işyerlerinde LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığın devam ettiği" belirtildi.

Devlet memurlarının cinsel yönelimleri nedeniyle mesleklerinden olduğunun belirtildiği raporda “Cinsel yönelimi nedeniyle meslekten ihraç edilen polis memuru duruşma tarihini bekliyor” ifadesine yer verildi.

Çiçek Tahaoğlu'nun Bianet'te yer alan haberinde, ayrımcılığa uğrayan Osman'ın sözlerine de yer veriliyor.

Osman, mücadelesinin AB İlerleme Raporunda yer almasını “AB görebiliyor ama Türkiye’deki hukuk sistemi hala bizi görmezden geliyor. Nereye kadar devam edecek bilmiyorum ama birgün biz de hakkımızı alacağız” diye yorumladı.

28 yaşındaki Osman, altı sene polis memuru olarak çalıştıktan sonra eşcinsel olduğu için meslekten ihraç edilmişti.

Mesleğe iade davası açan Osman, bu süreçte yaşadıklarını bianet’e anlatmıştı. Osman'ın hukuk mücadelesi sürüyor.

 

 

 

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