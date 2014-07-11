Eşcinsel penguenleri konu alan 2 kitap, kütüphanelerden kaldırıldı

Singapur’da eşcinsel penguenleri konu alan 2 kitabın kütüphanelerde bulundurulması yasaklandı. Bu karar ağırlıklı olarak muhafazakâr yapıya sahip ülkede eşcinsel hakları ile ilgili tartışmaları alevlendirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Kaldırılan iki kitaptan Tango Makes Three (Tango Üç Yapar) gerçek bir hikâyeye dayanıyor.

Kitapta New York Hayvanat Bahçesi'nde aynı yumurtaya kuluçkaya yatan iki penguenin hikâyesi anlatılıyor. ABD'de de tartışma yaratan bu kitap, Amerikan kütüphanelerinde raftan çıkarılması için şikâyetlere hedef olan kitaplar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Karara karşı 5 bin imza toplandı

Ulusal Kütüphane Birliği, çocukların erişimi olan kitaplar söz konusu olduğunda 'aile kurumunu korumak ve bu konularda daha ihtiyatlı davranmak' kaygısıyla hareket ettiklerini söylüyor. Kitapların kütüphanede yerini tekrar alması için şu ana kadar yaklaşık beş bin imza toplandı.

Eşcinsellik Singapur yönetimince yasaklanmış durumda. İnsan hakları savunucuları bu yasağın anayasaya aykırı olduğu savunuyor ve bu gerekçeyle yasal girişlerde bulunuyor.