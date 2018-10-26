Eşcinsel penguenler bebek sahibi oldu, yavruya dönüşümlü bakıyorlar

Avustralya'da bir akvaryum tarafından yapılan açıklamada, iki erkek penguenin eşleştirildiği ve bir yumurtaya başarılı bir şekilde ebeveynlik yapmaya başladıkları bildirildi.

İsimleri Sphen ve Magic olan Gentoo penguenlerinin, 19 Ekim tarihinde doğan ve 91 gram ağırlığında olan penguen yavrusuna dönüşümlü bir şekilde baktıkları öğrenildi.

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre Sphen ile Magic, sürekli birlikte gezindikleri ve birlikte yüzdükleri için akvaryum çalışanlarının dikkatini çekmişti. Önce sahte yumurta verilen çifte, başarılı olmalarının ardından gerçek yumurta verilmişti.

Sea Life'ın penguen departmanı müdürü Hannan verdiği demeçte ikili arasındaki bağın kurulduğunu ve çiftin birbirlerinin seslerini ve şarkılarını tanıdıklarını belirtti: "Yalnızca aralarında bağ kurulan penguenler birbirlerinin çağrılarını duyabilir.”

Memeli canlıların çoğunun aksine, panguenlerde yavru bakımı erkek ve dişilerde ortak bir şekilde paylaşılıyor. Hannah, bu durumla ilgili olarak "Ebeveynlik faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, erkek ve dişi penguenler arasında bir fark bulunmaz" dedi.

Hannah'a göre ayrıca, vahşi doğada bu gibi eşleşmeler yavruyla sonuçlanmadığı için, bu flört işlemi, tatminsizlik sonucu başka partner arayışına girilmesi sonucunda kısa ömürlü oluyor.

Ancak Sphen ve Magic'e bu ortam yapay bir şekilde sağlandığı için penguenler bir sonraki üreme döneminde yine bir araya gelebilecekler.

Avustralya'da yaşanan bu olay ise ilk değil. Dünyanın çeşitli yerlerinden, eşcinsel penguenlere dair çok sayıda haber gündeme geliyor.

Berlin'de 2009'da, Z ve Vielpunkt isimli iki Penguen, heteroseksüel ebeveynleri sayesinde yavru sahibi olmuştu. Onlardan da önce, New York'ta da eşcinsel ilişki içerisinde bulunan Roy ve Silo isimli iki penguen keşfdilmişti. Roy ve Silo'ya yetiştirilmesi için verilen dişi yavru Tango ise, büyüdüğünde başka bir dişi penguen ile eşleşmişti.