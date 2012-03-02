T24 - ABD’de yayınlanan eşcinsellerin dergisi “Advocate”e konuşan George Clooney “Eşcinsel olduğumu ne kabul ederim ne de reddederim. Ortaya çıkıp ‘Bunlar yalan’ demek eşcinsel ardakaşlarıma haksızlık olur diye düşünüyorum. Bu benim özel yaşamımdır, kimseyi ilgilendirmez. Birileri eşcinsel olduğumu düşünüyorsa neden üzüleyim? Umurumda bile olmuyor” dedi.

50 yaşındaki Clooney daha önce sayısız kez eşcinsel olup olmadığını soran gazetecilere yanıt vermemişti. 50 yaşındaki ünlü oyuncu aralarında İtalyan TV sunucusu Elisabetta Canalis, İngiliz manken Lisa Snowden’ın da bulunduğu birbirinden seksi kadınlarla birlikte oldu. Clooney şimdilerde eski güreşçi Stacey Keibler’le birlikte. (Habertürk)