'Eşcinsel olduğumu babama söyleyemediğim...'

Ferzan Özpetek'in son filmi "Serseri Mayınlar", filmin çekimlerinin yapıldığı İtalya'nın güneyindeki Lecce kentinde gösterime girdi.



Lecceliler, filmin gösteriminden sonra bazı oyuncularla birlikte sahneye çıkan Özpetek'i uzun süre alkışladı.



Özpetek, yaptığı konuşmada, "Buraya doğru Napoli'den arabayla gelirken yolda Lecce tabelasını görünce çok heyecanlandım. Ama tüm ekibin çok heyecanlandığını gördüm. Lecce'de kendimi İstanbul'da gibi hissediyorum" dedi.



Filmi 4 yıl önce hayatını kaybeden babasına adayan Özpetek, "eşcinsel olduğunu tüm çevresinin bilmesine rağmen, bunu babasına söyleyememiş olmasından dolayı her zaman içinde hissettiği acıyı" İtalyanlara anlattı.



Bu arada Lecce Belediye Başkanı Paolo Perrone da konuşmasında Özpetek'e hitaben, "Bu film, kent için büyük promosyon olacak. Burada yaşadığımız için belki günlük hayatta artık farkına varamadığımız kentin güzelliklerini sen herkese göstermeyi başardın. Kentin güzelliklerini gösterdiğin ve her gittiğin yerde Lecce hakkında kullandığın güzel sözler için teşekkürler Özpetek" ifadesini kullandı.



Lecce fahri hemşehriliği verilecek



Perrone, Ferzan Özpetek'e Lecce kenti fahri hemşehriliği unvanı ile şehrin anahtarını vermek istediklerini de bildirdi.



Filmin gösteriminden sonra kentin en önemli yapıtlarından olan 5. Carlos kalesinde verilen kokteyle, film ekibiyle birlikte çok sayıda seçkin davetli katıldı. 500 kopyayla bugün İtalya'da gösterime giren 'Serseri Mayınlar', 26 Mart'ta Türkiye'de gösterilmeye başlayacak.