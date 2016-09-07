Eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız’ın duruşması yarın

Eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız davasının ertelenen 23. duruşması yarın görülecek.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, davanın ilk duruşmasının tarihi olan 8 Eylül 2009'dan 7 yıl sonrasına denk gelen 23. duruşmaya kadar davada henüz ilerleme kat edilemedi. Sanık babanın hala bulunamadığı davanın 5 Nisan'da görülen son duruşması 30 saniyeden kısa sürdü.

Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi'ne (BİMER) LGBTİ aktivistleri tarafından bu yıl yapılan başvuruya İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nden Yahya Yıldız'ın kırmızı bültenle aranmaya devam edildiği, yakalanması için ‘titizlikle' ve ‘kapsamlı' bir şekilde çalışmaların sürdüğü yanıtı gelmişti. Ancak 8 yıldır sanık baba bulunamadı.

Davayı takip eden Hêvî LGBTİ Dayanışma Derneği duruşmaya da çağrı yaptı. 7 yıldır devam eden duruşmalarda sanık sandalyesinin hep boş kaldığını hatırlatan dernek, "Bizler biliyoruz ki Ahmet'in, Roşin'in, Hande'nin, Wisam'ın, Dora'nın, Okyanus'un katilleri hâlâ aramızda dolaşmakta… Bu kampanya ile her kim olursa olsun cinsel kimlik ve cinsel yöneliminden dolayı katledilmesinin önüne geçmek ve işlenen bu suçun en ağır derecede cezalandırılmasını, ailesi veya toplum tarafından işlenen nefret cinayetlerinin hesapsız kalmamasını istiyoruz. Bu sebeple Ahmet Yıldız'ın katil babasının bir an önce bulunmasını ve yargılanmasını istiyoruz" dedi.