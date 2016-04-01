Eşcinsel nefret cinayetine müebbet

İstanbul’un Bahçelievler semtinde geçen sene işlenen eşcinsel nefret cinayetinin sanığına mahkeme heyeti ceza indirimi vermedi. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diken’den Burcu Karakaş’ın haberine göre, B.E. 8 Ocak 2015 tarihinde para karşılığı birlikte olduğu Necat Yenel tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayet, “maktulün erkeklerle ilişkiye girip ekonomik kazanç elde ederek hayatını idame ettirdiği, Yenel’in maktul ile ilişkiye girdikten sonra aralarında tespit edilemeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve maktulü boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedinden kurtulmak için halıya sararak etrafını koli bandı ile bantladığı, halıyı odadaki bazanın içerisine koyup üzerini kapattığı, eve gelenlerin görmemeleri için oda kapısını kilitleyip anahtarı bazanın altına attığı…” ifadeleriyle anlatıldı.

Sanık Yenel ise ifadesinde maktule kendisiyle ilişki kurmakta ısrar etmesi üzerine saldırdığını iddia etmişti. Yenel mahkemedeki savunmasında da “Ben bu suçu işlemedim. Allah da biliyor. Burada kurban olarak bulunuyorum” dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın kasten öldürme suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonuca bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığın TCK 81/1 maddesine istinaden müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, cezada indirime gitmediği kararda, “sanık lehine taktirsel indirim sebebi bulunmadığından sanık hakkında TCK’nın 62/1 maddesinin uygulanmasına ve sanığın cezasından başkaca kanuni ve takdiri indirim yapılmasına yer olmadığına” hükmetti.