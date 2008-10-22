Eşcinsel ilişki ve grup seks doğal

Türk yargısı bugüne kadar cinsellikle ilgili en açık yorumlarından birini yaptı. Pendik 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir porno CD davasındaki kararda pornonun tanımı da yer aldı.



İstanbul Pendik 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, işyerinde porno CD satan sanıkla ilgili davada verdiği kararla yargının “porno kriterlerini” ortaya koydu.



Pendik’te yapılan baskında ele geçirilen 125 porno CD’nin incelenmesine ilişkin tutanakta bazı CD’lerde “anal, grup, lezbiyen ve gay” ilişkilerine yer verildiği anlaşıldı. Sanık hakkında açılan davada, “doğal olmayan yollarla cinsel ilişki içeren ürünleri satmak” suçundan dava açıldı. TCK’ya göre “doğal cinsel ilişkiyi” gösteren müstehcen görüntüler, bunların satışına mahsus yerler dışında satıldığında suç oluşturuyor. Bu yerler dışında bu görüntüleri satanlara 1-3 yıl hapis ve para cezası veriliyor.



Hâkim tanımladı



Mahkeme hakimi Mahmut Erdem ise verdiği kararla, yasadaki “doğal olmayan yollarla cinsel ilişki” kavramına açıklık getirdi. Erdem, bir cinsel eylemin doğal sayılmaması için bunu yapanların, “iğrenç ve vahim bulunması, yapanların kısmen veya tamamen akıl hastası olduğuna delalet etmesi” gerektiğini belirtti.



Kararda, eşcinsellere karşı ayrımcılık yapılamayacağına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve İHAM kararlarına atıfta bulunarak, “eşcinsel ilişkinin doğal sayılması” gerektiği belirtildi. Erdem, bazı Avrupa ülkelerinde de eşcinsel evliliklere izin verildiğini de hatırlattı. Erdem, grup seks görüntüleri içinse, “Bu tür ilişkilere sık rastlanılmasa ve toplumda yadırgansa bile, her toplumda varlığı bir gerçektir. Ne ülkemizde ne de Avrupa ülkelerinde bu tür ilişki suç değildir” diyerek, bu görüntülerin de doğal sayılması gerektiğini belirtti.



Hâkim, bu gerekçeyle sanığa “doğal olmayan cinsel davranışlara ilişkin görüntüleri satmak” suçundan ceza verilmesi talebini reddetti. Hâkim, sanığa “müstehcen görüntüleri bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında satmak” suçundan 7 ay hapis ve 2 bin YTL hapis cezası verdi. Kararın temyiz edilmesi ve Yargıtay tarafından da onanması halinde porno görüntülere ilişkin kriterler ortaya konulmuş olacak.

