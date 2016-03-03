Eşcinsel ilişki teklif etti diye önce dövüldü, sonra bıçaklandı

Konya'da 31 yaşındaki E.B., eşcinsel ilişkiye girme teklifi ettiği 19 yaşındaki M.C.G. ve 20 yaşındaki S.Y. tarafından bıçaklandı. Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Alaaddin Bulvarı'nda meydana geldi. E.B., sokakta karşılaştığı kafe işleten M.C.G. ve ortağı S.Y.'ye cinsel ilişkiyi girmek için teklif etti. M.C.G., S.Y. ile birlikte dövdüğü E.B.'yi bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan E.B., kaçtıktan sonra yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Yere yatıp ambulansın gelmesini bekleyen E.B., polislere, "112 gelinceye kadar benim ölme ihtimalim yüksek. Psikolojim şu an çok bozuk" dedi.

Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.B., ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya karışan iki şüphele polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadesinde, "Yanımıza gelip ilişkiye girmeyi tekli etti. Biz de bıçakladık" dedikleri ifade edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden M.C.G.'nin 1.77 promil, S.Y.'nin ise 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Soruşturma sürdürülüyor.