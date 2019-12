-''EŞCİNSEL HAKEM'' TFF'Yİ BOMBALADI ANKARA (A.A) -02.03.2011 - Eski futbol hakemlerinden Halil İbrahim Dinçdağ, eşcinsel olmasından dolayı her anlamda büyük zorluklar yaşadığını belirterek, ''Bu durumun anlaşılmasının ardından hem maddi, hem de psikolojik açıdan büyük çöküntüye uğradım'' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı 110 bin TL'lik tazminat davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinçdağ, basında cinsel tercihinin sıkça yer almasından dolayı insanların kendisine özellikle iş bulma konusunda ön yargıyla yaklaştığını söyledi. Söz konusu durumun sorumlusunun tamamen Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) olduğunu kaydeden Dinçdağ, ''Özellikle TFF'nin bu durumu basına sızdırmasından sonra en sevdiğim meslek olan hakemlikten ayrılmak zorunda bırakıldım. Bu olaydan sonra hayatımda her şey büyük bir hızla değişmeye başladı. Yaklaşık 16 yıldır yaptığım radyo sunuculuğundan da ayrılmak zorunda kaldım. Bu durum yüzünden ruhsal anlamda büyük bir çöküntüye uğradım. Uzun zamandır işsizim. Artık her insan gibi ekmek paramı kazanmak istiyorum'' diye konuştu. TFF'nin yaşanan olaylardan sonra 'suskun kalmasının' kendisini çok üzdüğünü ifade eden Dinçdağ, şunları söyledi: ''TFF'ye dava açmak istemezdim ama beni buna mecbur bıraktılar. Ben bu kurum için yaklaşık 14 yıl ter döktüm. Dava açmadan önce avukatımla birlikte federasyon yetkilileriyle iletişime geçmeye çalıştık, ancak bizleri muhatap bile almadılar. Keşke bu konu, böyle bir noktaya gelmeseydi. Karşılıklı oturup konuşarak, bir çözüme kavuşturabilseydik. Hakem haklarımı geri almak adına elimden gelen bütün mücadeleyi vermekten vazgeçmeyeceğim. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak mesleğime geri dönme konusunda haklı olduğuma inanıyorum. Bunu da zaten dava sonunda hep birlikte göreceğiz.'' -''ARTIK İŞSİZ KALMAK İSTEMİYORUM''- Halil İbrahim Dinçdağ, cinsel tercihi nedeniyle artık işsiz kalmak istemediğinin altını çizerek, ''Avrupa futbolunda birçok eşcinsel hakem olduğunu herkes biliyor. Dünyada normal kabul edilen bu durumun, Türkiye'de çok kötü bir durummuş gibi gösterilmesi beni çok üzüyor. Federasyona açtığım davanın ilk duruşması ertelendi. Türkiye bir hukuk devletidir, bu çerçevede konunun adil bir şekilde sonuçlanacağına inancım sonsuz. Ancak aleyhime bir karar çıkması durumunda ise hakemlik haklarımı geri alabilmek adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. İşsiz kaldığım için dava masraflarını bile karşılamakta zorluk çekiyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı (TFFHGD) Dursun Cumali Sucu ise konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, dernek olarak Halil İbrahim Dinçdağ'ın arkasında olduklarını belirtti. Dinçdağ'ın hakemliği elinden alınmadan önce TFFHGD üyesi olduğunu hatırlatan Sucu, ''Halil arkadaşımız, davasında tamamen haklıdır. Dernek olarak bu konu için kendisine desteğimiz tam. Bu konu 2 yıl önce gündeme geldiği zaman hepimiz Halil'in maruz kaldığı durumdan dolayı çok üzülmüştük. Konunun kesinlikle takipçisi olacağız'' dedi.