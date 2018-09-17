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Dünya

Eşcinsel gencin iltica talebi, ‘feminen' olmadığı için reddedildi!

“Yürüyüşünüz, hareketiniz veya giyinişiniz, ufacık bile olsa eşcinsel olabileceğinizi göstermiyor”

17 Eylül 2018 15:21

Avusturya'de bir göçmen memuru, eşcinsel olduğunu belirten Afgan gencin iltica talebini ‘yeterince eşcinsel davranış sergilemediği’ gerekçesiyle reddetti.

Afganistan’da eşcinselliğin 'yasa dışı' olmasından ötürü Avusturya’ya giden 18 yaşındaki gencin iltica talebi, göçmen memuru tarafından ‘eşcinsel davranış sergilemediği’ gerekçesiyle reddedildi. 

Memur talebi reddettiğinde, “Yürüyüşünüz, hareketiniz veya giyinişiniz, ufacık bile olsa eşcinsel olabileceğinizi göstermiyor” dedi.

Avusturya’daki yetkili, dava dosyasına bakarak bahsi geçen gencin cinsel yönelimi dolayısıyla infaz edileceğine dönük korkunun temelsiz olduğunu iddia etti.

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