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Yaşam

Eşcinsel evlilikte ilk boşanma kararı

ABD'de evlenen lezbiyen çift, Fransa'da boşanmaya karar verdi

30 Ekim 2013 13:31

Fransa'da eşcinseller arasında evliliğe izin veren yasanın yürürlüğe girmesini ardından ilk kez nikahlı bir eşçinsel çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Paris mahkemesi, ekim ayında yapılan boşanma başvurusu ile ilgili kararını 2 Kasım'da verecek.

İsmi açıklanmayan eşcinsel iki kadın , 2011 yılında ABD 'de evlenmiş, Fransa'da söz konusu yasanın çıkmasın ardından yaz aylarında evliliklerini kendi ülkelerinde de tescil ettirmişlerdi. Eşcinsel kadınların, yeniden evlenebilmek için "dostça ayrılarak" boşanma yoluna gittikleri bildirildi.

Fransa'da eşcinsellerin evliliğine onay veren yasanın parlamentodan geçmesi, muhalefetteki sağ partiler, muhafazakar dernekler ve kilisenin sert tepkisine yol açmıştı. Muhalefetin yaptığı itirazı, anayasa mahkemesi reddetmişti. Yasa, eşcinsel çiftlere çocuk evlatlık edinme hakkı da tanıyor. 

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