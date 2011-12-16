Eşcinsel evliliği 'sağlığa yararlı'

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Araştırmanın ayrıntıları



Massachusetts eyaletinin eşcinsel evliliklerine izin vermesi ardından eşcinsel erkeklerin sağlık merkezlerine yaptığı başvuruların kayda değer oranda azaldığı açıklandı.Evliliğin, bireyleri genel olarak daha düzenli yaşamaya özendirdiğine inanılıyor. Ancak Amerikan Kamu Sağlığı Dergisi'nde yer alan araştırmada, doktora başvurma oranları erkeklerin istikrarlı bir ilişki içinde olup olmamasından bağımsız olarak düştü. Dolayısıyla uzmanlar burada 'toplumsal kabul'ün sağlığa olumlu yansıdığına dikkat çekiyor. Daha önceki araştırmalar da heteroseksüel erkeklere göre eşcinsel erkeklerde, depresyon ve intihar düşüncelerine kapılma oranının daha yüksek olduğunu göstermiş, bunda toplumsal dışlanmanın etkisi olabileceği belirtilmişti.Eşcinsel evlilikleri ABD'nin 50 eyaletinden 6'sında yasal. Masschusetts, 2003'te eşcinsel evliliğine izin veren ilk eyalet olmuştu."İkinci sınıf insan muamelesi gören kişilerin kendilerine saygısının zarar görmesi şaşırtıcı değil, bu da onları risk almaya yönlendiriyor. "Columbia Üniversitesi Mailman Kamu Sağlığı Fakültesi, eşcinsel evliliklerin yürürlüğe girmesinden bir yıl önce ve bir yıl sonrasında bir sağlık merkezinde kayıtlı 1211 eşcinsel erkeğin ne zaman ve ne için doktora başvurduğunu inceledi.Yasanın yürürlüğe girmesi ardından sağlık merkezine başvurularda yüzde 13 düşüş oldu. Tansiyon, depresyon ve 'uyum bozuklukları' ile ilgili hastalıkların da azaldığını belirten uzmanlar, bunu stres düzeyinin düşmesine bağlıyor.Lezbiyen kadınlar ise, incelenen bölgede sayıların istatistiki olarak anlamlı düzeyde olmaması nedeniyle çalışmaya dahil edilmedi. Ekibe başkanlık eden Dr Mark Hatzenbuehler, "Elde ettiğimiz sonuçlar toplumsal engellerin kaldırılmasının eşcinsel ve biseksüel erkeklerin sağlığını iyileştirdiğini gösteriyor" dedi. "Evlilikte eşitlik, streste bağlı hastalıkları azaltarak kamu sağlığına olumlu yansıyor" diye konuştu.İngiltere merkezli cinsel sağlık ve HIV kuruluşu Terrence Higgins Vakfı'nın sözcüsü de araştırmaya destek vererek "Sağlık ve mutluluk arasında bağlantı olduğu zaten biliniyor" dedi. "İkinci sınıf insan muamelesi gören kişilerin kendilerine saygısının zarar görmesi şaşırtıcı değil, bu da onları risk almaya yönlendiriyor."Yetkiliye göre, "Bu ister uyuşturucu, ister alkol ya da güvenli olmayan seks olsun, eşcinsel erkeklere eşit davranılmaması uzun vadede sağlıkları açısından olumsuz sonuçlar yaratıyor."