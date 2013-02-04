Eşcinsel erkeklerde HIV oranı düşmedi

Sağlık Koruma Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre, İngiltere ve Galler'de gey ve biseksüellerde HIV virüsünün görülme oranı teşhis ve tedavi alanında kaydedilen tüm gelişmelere rağmen azalmadı.

Bilim adamlarının açıklamalarına göre HIV virüsüne yakalanan kişilerin sayısı 2001 ile 2010 yılları arasında yılda 2300 civarında sabit bir düzeyde kaldı. Bu dönemde teşhis ve ilaçlar konusunda yapılan ilerlemeler hastalığın yayılma düzeyini azaltmadı.

Lancet Infectious Diseases adlı dergide yayımlayan araştırma sonuçlarına göre, riskli cinsel ilişkilere tekrar bir dönüş yaşanırken, HIV karşıtı kampanya yürütenler, virüsün engellenmesinin önünde ciddi zorluklar olduğunu belirtti.

Bu araştırmaların sonucuna göre, 2001 ile 2010 arasında HIV virüsünün yayılma hızında ciddi bir fark yaşanmadı.

BBCTürkçe'den James Gallagher'ın haberine göre, araştırmacılardan Dr Daniela De Angelis, yaptığı açıklamada hastalığın bulaşma hızının aynı düzeyde seyrettiğini ve bir düşüş olduğuna dair delil bulunmadığını söyledi.

Bu süre içinde kliniklerde testlere tabi tutulan gey ya da biseksüel erkeklerin sayısı yılda 16 binden 59 bine çıkmıştı.

Dr De Angelis'e göre artan bu çabaların, hastalığın yayılma hızını engelleyememesinin nedeni, güvensiz cinsel ilişkiye girme oranının tekrar yükselmesi ve klinik testlerin hedefe odaklı olmaması olabilir.