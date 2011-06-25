T24 LogoT24 Logo
Dünya

EŞCİNSEL ÇİFTLERİN EVLENMESİNE ONAY NEW YORK (A.A)

25 Haziran 2011 12:26

-EŞCİNSEL ÇİFTLERİN EVLENMESİNE ONAY NEW YORK (A.A) - 25.06.2011 - New York Eyalet Senatosu eşcinsel çiftlerin evlenmesini kabul etti. New York Eyalet Senatosunda, eşcinsel evliliğin kanuni hale gelmesini öneren yasa tasarısı 29 oya karşı 33 oyla kabul edildi. Oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatör de yasaya ''evet'' oyu veren 29 Demokrat senatöre katıldı. Yasa tasarısının kabulüyle New York eyaleti, ABD'nin eşcinsel çiftlerin kanun önünde evlenebilecekleri en büyük eyalet oldu. Eşcinsellerin evlenmesine göreve gelmesinden bu yana destek veren New York Valisi Andrew Cuomo'nun yasa tasarısını kısa süre içinde imzalaması beklenirken, Cuomo'nun imzasının ardından 30 gün sonra kararın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte New York eyaletinde eşcinsel çiftler ilk kez bu yaz ortasında evlenebilecekler. Kararın kabulü, ABD'de eşcinseller arasında kutlamalara yol açarken New York Eyaleti Katolik Kiliseler Birliği karardan hayal kırıklığı duyduğunu, evliliğin sadece kadın ve erkek arasında olabileceğini belirtti.   ABD'de New York dışında sadece Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire ve Vermont eyaletleri eşcinsel çiftlerin evlenmesine kanunen izin veriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24