-EŞCİNSEL ÇİFTLERİN EVLENMESİNE ONAY NEW YORK (A.A) - 25.06.2011 - New York Eyalet Senatosu eşcinsel çiftlerin evlenmesini kabul etti. New York Eyalet Senatosunda, eşcinsel evliliğin kanuni hale gelmesini öneren yasa tasarısı 29 oya karşı 33 oyla kabul edildi. Oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatör de yasaya ''evet'' oyu veren 29 Demokrat senatöre katıldı. Yasa tasarısının kabulüyle New York eyaleti, ABD'nin eşcinsel çiftlerin kanun önünde evlenebilecekleri en büyük eyalet oldu. Eşcinsellerin evlenmesine göreve gelmesinden bu yana destek veren New York Valisi Andrew Cuomo'nun yasa tasarısını kısa süre içinde imzalaması beklenirken, Cuomo'nun imzasının ardından 30 gün sonra kararın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte New York eyaletinde eşcinsel çiftler ilk kez bu yaz ortasında evlenebilecekler. Kararın kabulü, ABD'de eşcinseller arasında kutlamalara yol açarken New York Eyaleti Katolik Kiliseler Birliği karardan hayal kırıklığı duyduğunu, evliliğin sadece kadın ve erkek arasında olabileceğini belirtti. ABD'de New York dışında sadece Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire ve Vermont eyaletleri eşcinsel çiftlerin evlenmesine kanunen izin veriyor.