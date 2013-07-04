Eşcinsel çiftlere ABD’de Green Card yolu

Işıl Öz

Evliliği Koruma Yasası’nın 3. bölümü, ABD Anayasa Mahkemesi tarafından, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. İptal edilen bölüm, evliliği yalnızca heteroseksüel çiftlere açık bir yol olarak tanımlıyordu. Bu iptale bağlı olarak, eşcinsel çiftlerin ABD’de yabancı ülke vatandaşı olan eşleri (ve 21 yaşın altındaki çocukları) için Green Card başvurusu yapma hakları doğdu.

Yasemin Elmas’tan T24 için bilgi aldık. ABD’deki göçmenlere çeşitli konularda hizmet veren Theabridge 'te yönetici ve danışman olarak çalışan’taniçin bilgi aldık.

Daha önce eşcinsel çiftlerin evlilikleri federal olarak kabul görmediğinden, göçmenlik konusunda başvuru hakları olmadığını söyleyen Elmas, “Evlilik, bunun resmi olarak kabul edildiği bir eyalet veya ülkede yapılmışsa, çiftlerin nerede/ABD’de hangi eyalette yaşadığına/yaşayacağına bakılmaksızın, eşcinsel çiftler evlilik yoluyla Green Card başvurusu yapabilecekler. Ancak, Anayasa Mahkemesi (Defense of Marriage Act) DOMA’nın yalnızca 3. bölümünü iptal etti ve bazı federal özlük haklarını eyaletlerin kararına bıraktı.” dedi ve ekledi:

“Vergi ve Sosyal Sigorta gibi bazı federal özlük haklar, sadece evliliklerini yasal olarak kabul eden bir eyalette yapmış ve bu tür eyaletlerde yaşamakta olan evli çiftlere sağlanabilecek.

New Yorker’da yayımlanan makalede, UCLA Williams Institute’un 2011’deki araştırmasına göre, ABD’de iki uluslu ve birlikte yaşayan eşcinsel çiflerin sayısının 28,500 olduğu söyleniyor.

Bugün, ABD İç Güvenlik Departmanı “Homeland Security” Sekreteri Janet Napolitano, yaptığı açıklamada kendilerinin “Adliye Bakanlığı dahil olmak üzere Federal partnerleriyle çalıştıklarını ve tüm evli çiftlerin eşit ve adil şekilde işlem görmelerini sağlamak üzere, alınan karara uygun davranacaklarını” söyledi.

Geçen hafta yayınlanan kararın ardından, ikisi de Demokrat Partili olan, Kaliforniya Senatörü Dianne Feinstein ve New York Milletvekili Jerry Nadler, “Evliliğe Saygı Yasa Tasarısı”nı yeniden sundular. Sözkonusu tasarı, DOMA’yı tamamen iptal etmeyi hedefliyor.”

Geçtiğimiz hafta, Senato ABD Göçmenlik Yasa Tasarısı’nı da oylama sonucunda kabul etti.

Şimdi sırada ne var?

Sırada, Göçmenlik Reformu’nu ABD Temsilciler Meclisi’nin ele alması ve sonuçlandırması yer alıyor. Senato’dan geçen tasarının önemli noktalarını içeren özeti şöyle:

• Sınır güvenliğinin artırılması.

• Gelecek 10 yılda ülke sınırlarının güvenliği için 40 Milyar dolarlık ek bütçe. Bunun içinde 20 bin ek sınır kapısı görevlisi ve 700 millik çit de yeralıyor.

• Dökümansız olarak ABD’de bulunan 11 Milyon (veya daha fazla) göçmene vatandaşlık yolunun açılması.

• Geçici çalışma vize sayısının sayısının artırılması.

• Aile ve işveren bazlı göçmenlik başvurularındaki bekleme sürelerinin azaltılması.

• Göçmenlere yönelik gözaltı merkezleri ile uygulamaların ve göçmenlik mahkemelerinin iyileştirilmesi, korunmasız kadın ve çocukların güvenliği.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçiler duruma sıcak bakıyorlar mı?

Ne yazık ki, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçiler, Göҫmenlik Reformu’na ve özellikle de Senato’dan geҫen tasarıya o denli sıcak bakmıyorlar ve Senato’dan ҫıkan tasarı kadar olumlu olmayacağından korkulan ve kendi versiyonları olacak bir başka tasarı oluşturabileceklerinden söz ediyorlar.