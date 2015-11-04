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Yaşam

Eşcinsel çift çıkmaza girdi: Partnerini evlatlık olarak aldığı için evlenemiyorlar!

45 senedir beraberler, artık evlenmek istiyorlar

04 Kasım 2015 12:47

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki Nino Esposito ve 68 yaşındaki partneri Roland Bossee Jr. ile 1970 yılından beri beraberlik yaşıyor. Eşcinsel evliliğin ülkelerinde yasallaşmayacağını düşünen Esposito, evlilik kurumunun getirdiği yasal haklardan faydalanabilmesi amacıyla partneri Bossee Jr.’ı 2012 yılında evlatlık edindi.

Mirror'un haberine göre ABD’de eşcinsel evliliklerin yasallaşmasından sonra evlenmek isteyen çifte ise mahkemeden red geldi. Mahkeme, ebeveyn ve çocuklar arasındaki evliliklerin yasal olmadığını ve çözümü Adalet Bakanlığı’ndan yardım ile çözebileceklerini söyledi.

Eşcinsel evliliklerin yasallaşabileceğini düşünmediklerini söyleyen çift, mahkemenin önerisiyle Adalet Bakanlığı'a yaşadıkları sorunu açıklayan bir mektup göndererek kısa zamanda sorunun çözülmesini umduğunu söyledi.

Pitssburgh Üniversitesi’nde hukuk profersörü olan Arthur Hellman, kararın tamamen Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini, yasada buna dair net bir tutum olmadığını söyledi. İkna edici bir arkadaşın tanıklık yapabileceğini söylediği davanın tarihe geçebileceği ifade edildi.

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