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Yaşam

Eşcinsel boksör, yumruğunu farkındalık için sallayacak

Orlando Cruz, Orlando saldırısında dört arkadaşını kaybetmişti

15 Temmuz 2016 22:06

Geçtiğimiz ay ABD’nin Orlando kentinde, eşcinsel temalı gece kulübü Pulse’e yapılan saldırının yankıları devam ederken Puerto Riko kökenli eşcinsel boksör Orlando Cruz, saldırıda dört arkadaşını kaybettiğini açıklayarak, bir sonraki dövüşünü Orlando’ya ve LGBTİ farkındalığına adadığını açıkladı. 

Gzone’un haberine göre, boks dünyasının tek açık eşcinsel dövüşçüsü, Puerto Riko kökenli Orlando Cruz, Pulse katliamında dört tane yakın arkadaşını kaybettiğini açıklayarak, ”Önce çok üzüldüm, fakat daha sonra çok sinirlendim. Dünya üzerinde halen homofobik insanların olmasına sinirlendim, bu nefretin önüne geçilemediğine, bu nefretin halen hayatlarımızı tehdit edebilecek seviyede oluşuna sinirlendim” dedi.

Bu açıklamasından sonra 15 Temmuz’da (Bugün), Kissimmee / Florida’da gerçekleştireceği dövüşü için tartıya LGBT bayrağı motifli bir iç çamaşırı ile çıkan boksör,  dövüşünü Orlando’da hayatlarını kaybedenlere ve LGBTİ farkındalığına adadığını açıkladı.

2012 yılında eşcinsel olarak açılan boksör, düzenlediği basın toplantısında ”Bana şimdi i…ne, g..veren gibi küfürler savuracaklar. Hiç birini umursamıyorum, kendimi özgür ve rahatlamış hissediyorum” demişti.

 

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