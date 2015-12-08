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Dünya

Eşcinsel aşkı simgeleyen trafik lambaları kaldırıldı

Lambalar, 2015 Eurovision şarkı yarışmasında şehre yerleştirilmişti

08 Aralık 2015 11:24

2015 Eurovision Şarkı Yarışması için uygulamaya konulan eşcinsel çiftlerin yer aldığı trafik lambaları, Viyana’nın Linz şehrinden kaldırıldı.

Hürriyet haberine göre şehirde yeni göreve gelen trafik müdürünün ilk işi söz konusu lambaları kaldırmak oldu.  Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ni temsilen şehir komitesine giren Markus Hein karar gerekçesini “Trafik ışıkları trafik içindir. İnsanlara hayatlarını nasıl yaşayacaklarına dair dayatmalarda bulunmak için değil” sözleriyle açıkladı.

Hein’ın partisi Avusturya’da eşcinsel hakları için herhangi bir şey yapmaya gerek olmadığını, bu hakların zaten yeterince ileri seviyede olduğunu savunuyor.

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