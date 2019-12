Esayan: 'Hiç gocunmadan özür dilerim'

Taraf gazetesi yazarı Markar Esayan özür bildirisinin sembolik ancak önemli bir işlev yüklendiğini belirterek, 'Önce Ermeniler özür dilesin' diyenler eğer samimilerse, hiç gocunmadan özür dilerim' dedi.



Özür kampanyasını farklı bir açıdan ele alan Taraf gazetesi yazarı Markar Esayan, bildirinin demokratik olgunluğu geliştirme yönünde sembolik ama önemli bir işlev yüklendiğini savunarak, "Hani bir faydası olacaksa, 'Önce Ermeniler özür dilesin' diyenler var ya, eğer samimiyseler, hiç gocunmadan da özür dilerim" diye yazdı.



'Her can için üzgünüm'

Esayan, Taraf'ta dün yayınlanan "Ben de özür dilerim" başlıklı yazısında, şu görüşlerini kaleme aldı: "Ben de bir Ermeni olarak ASALA cinayetlerinden dolayı, kendimi hiç suçlu ve sorumlu hissetmedim. 1915'ten sonra Rus ordusuyla gelip, doğuda Müslümanları öldüren katillerle de bir empati geliştirecek halim yok. Bilakis, her iki dönemde katledilen tüm insanlar adına, en az 1915'te öldürülen Ermeniler için duyduğum acı kadar keder ve üzüntü var içimde.

Böyle bir dünyada yaşadığım için çok kederliyim. Hepsi için, Habil'den beri öldürülen her bir can için çok üzgünüm. Hani bir faydası olacaksa, 'Önce Ermeniler özür dilesin' diyenler var ya, eğer samimiyseler, hiç gocunmadan da özür dilerim, özür dilerim."



Erdoğan'a eleştiri

Esayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise şöyle eleştirdi: "Lakin bu heyecanlı açıklamanın şöyle bir problemi var.

Bir yandan 1915 siyasilerin değil, tarihçilerin işi diyecek ve Ermenistan'a gerçeklerin ortaya çıkması için ortak tarih komisyonu kurmayı önereceksiniz, diğer yandan da böyle bir sorunumuz yok diyerek kişisel kanaatinizle tarih yazacaksınız. Konu sizin için tartışmalı olabilir, o zaman tutarlılık adına kendi kanaatinizi de arkadaş sohbetlerinize saklamanız gerekir. Hem kim sizden özür dilemenizi istedi ki?"