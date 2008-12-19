Esayan: 'Hiç gocunmadan özür dilerim'

Taraf gazetesi yazarı Markar
Esayan özür bildirisinin sembolik ancak önemli bir işlev yüklendiğini
belirterek, 'Önce Ermeniler özür dilesin' diyenler eğer samimilerse,
hiç gocunmadan özür dilerim' dedi.
Özür
kampanyasını farklı bir açıdan ele alan Taraf gazetesi yazarı Markar
Esayan, bildirinin demokratik olgunluğu geliştirme yönünde sembolik ama
önemli bir işlev yüklendiğini savunarak, "Hani bir faydası olacaksa,
'Önce Ermeniler özür dilesin' diyenler var ya, eğer samimiyseler, hiç
gocunmadan da özür dilerim" diye yazdı.
'Her can için üzgünüm'
Esayan, Taraf'ta dün yayınlanan "Ben de özür dilerim" başlıklı
yazısında, şu görüşlerini kaleme aldı: "Ben de bir Ermeni olarak ASALA
cinayetlerinden dolayı, kendimi hiç suçlu ve sorumlu hissetmedim.
1915'ten sonra Rus ordusuyla gelip, doğuda Müslümanları öldüren
katillerle de bir empati geliştirecek halim yok. Bilakis, her iki
dönemde katledilen tüm insanlar adına, en az 1915'te öldürülen
Ermeniler için duyduğum acı kadar keder ve üzüntü var içimde.
Böyle bir dünyada yaşadığım için çok kederliyim. Hepsi için, Habil'den
beri öldürülen her bir can için çok üzgünüm. Hani bir faydası olacaksa,
'Önce Ermeniler özür dilesin' diyenler var ya, eğer samimiyseler, hiç
gocunmadan da özür dilerim, özür dilerim."
Erdoğan'a eleştiri
Esayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise şöyle eleştirdi: "Lakin bu heyecanlı açıklamanın şöyle bir problemi var.
Bir yandan 1915 siyasilerin değil, tarihçilerin işi diyecek ve
Ermenistan'a gerçeklerin ortaya çıkması için ortak tarih komisyonu
kurmayı önereceksiniz, diğer yandan da böyle bir sorunumuz yok diyerek
kişisel kanaatinizle tarih yazacaksınız. Konu sizin için tartışmalı
olabilir, o zaman tutarlılık adına kendi kanaatinizi de arkadaş
sohbetlerinize saklamanız gerekir. Hem kim sizden özür dilemenizi
istedi ki?"