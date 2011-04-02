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'Eşarbını çıkar yoksa sınava giremezsin dedi'

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girişte başörtüsünün bir görevli tarafından...

02 Nisan 2011 03:00

T24 - Manisa'nın Salihli ilçesinde, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girişte başörtüsünün bir görevli tarafından zorla çıkarttırıldığını iddia eden öğrenci, savcılığa suç duyurusunda ve kaykamaklığa şikayette bulundu.

Şikayetçi öğrenci Hasret Öksüz, yaptığı açıklamada, Salihli İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu, YGS'ye Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesinde girdiğini söyledi.

Sınava girerken bir görevlinin, kendisine başörtüsüyle sınava giremeyeceğini söylediğini iddia eden Öksüz, şöyle konuştu:

''Sınava girişte sıra bana gelince bir görevli, eşarbımı ve pardösümü çıkarmam gerektiğini, yoksa sınavın geçersiz olacağını beyan etti. Görevliye bir yasak olmadığını söylediğim halde görevli ısrarcı oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Psikolojim bozuldu. Gözyaşlarımı tutamadım. Deneme sınavlarında süre bitmeden çıkarken bu defa soruları yetiştiremedim. Çünkü kafamı toparlayamadım. Benim geleceğimin söz konusu olduğu sınavda böyle bir durumla karşılaşmaktan çok rahatsız olduğum için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kaymakamlığa, ÖSYM İlçe Başkanlığına şikayet dilekçesi verdim. Ayrıca görevli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum.''

Öte yandan, Salihli Anadolu Öğretmen Lisesinden bir öğrencinin de aynı iddiayla şikayette bulunduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Salihli Kaymakamı Mesut Yıldırım, şikayet dilekçesinin kendisine ulaştığını belirterek, ''Şikayet dilekçesini ÖSYM Salihli İlçe Başkanlığına sevk ettim. ÖSYM, şikayet dilekçesinde iddia edildiği gibi suç unsuru bulursa görevli hakkında soruşturma başlatacağım. Yazdığım yazının cevabını bekliyorum'' dedi.

Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilcisi Durmuş Küçük ise ÖSYM'nin, sınavdan bir gün önce başörtüsü ile sınava girilebileceğini açıklamasına rağmen bazı görevlilerin bu açıklamayı dinlemediğini ileri sürerek, ''Kraldan çok kralcı olanlar bazı öğrencilere bu uygulamayı yaptı. Bu hareketi sergileyenleri şiddetle kınıyoruz'' diye konuştu.


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