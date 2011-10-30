-Esad'tan tehdit BEYRUT (A.A) - 30.10.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Batının Suriye'ye müdahalesinin "bir depreme yol açacağını ve tüm bölgeyi yakacağını" söyledi. İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine demeç veren Esad, Şam yönetimine yönelik herhangi bir müdahalenin "başka bir Afganistan'ın ortaya çıkmasına neden olacağını" kaydetti. Beşşar Esad, "Suriye fay hattıdır, eğer yerle oynarsanız bir depreme neden olursunuz" dedi. Beşşar Esad, ayaklanmanın başladığı 7 aydan bu yana nadiren mülakat veriyor.