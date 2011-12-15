Esad'ın ömrünü İsrail açıkladı

T24 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidardan uzaklaştırılmasına sadece haftalar kaldığını iddia etti. Barak, Esad'ın düşmesiyle İsrail'in düşmanlarına büyük bir yumruk indirileceğini savundu.



Washington'da dün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la görüşmesi öncesi açıklama yapan Barak, "Esad, muhaliflere karşı tutumu nedeniyle meşruiyetin kaybettiği gibi kendi halkını kıyımdan geçiren biri haline geldi. İktidardan uzaklaştırılması belki haftalar alabilir ama aylarca süreceğine inanmıyorum" dedi.



İsrail Savunma Bakanı Barak, Esad'ın iktidardan düşmesinin İsrail'in düşmanlarına büyük bir darbe vuracağını da savundu.



İsrail Stratejik İşler Bakanı Moşe Yalon da, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidardan uzaklaştırılmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Araplar Esad'ı istifaya iknaya çalışıyor



Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Obama yönetiminin, Esad'ın iktidarı bırakması için İsrail'le benzer görüşleri paylaştığını ancak Arap ülkelerinin Suriye Devlet Başkanı'nı istifa etmeye zorladığı, bunun da önümüzdeki yıl içinde gerçekleşme olasılığının olduğu belirtildi.

'Suriye rejimi yürüyen bir ölü'



ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Masası Şefi Frederic Hof, ABD Kongre üyelerini bilgilendirmek için yaptığı sunumda, "Suriye'deki rejimin artık yürüyen bir ölü olduğunu" iddia ederek, "Ancak bu rejimin ne kadar zamanının kaldığını şimdiden kestirmek zor" dedi.

27 Suriye askeri öldürüldü



Suriye ordusundan ayrılan isyancılar, Dara kenti ve çevresinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda, 27 Suriye askerini öldürdü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, isyancı askerlerin, Dara'da iki noktada Suriye ordusuyla çatışmaya girdiğini belirtti.

Güvenlik güçleri 35 kişiyi öldürdü



Suriye'nin çeşitli kentlerinde yönetim karşıtlarına düzenlenen operasyonlarda ise 35 kişinin öldürüldüğü iddia edildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, başta başkent Şam'ın banliyöleri olmak üzere Hama, Humus ve İdlib kentinde muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölü sayısının 35'e çıktığını belirtti.



Operasyonlarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tutuklandığını ifade eden yerel Suriyeli muhalifler, birçok kentte iletişim ve elektriklerin kesildiğini savundu.



