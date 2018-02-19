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Dünya

Esad'ın danışmanı: İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceğiz

"Türkiye, Suriye'de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor"

19 Şubat 2018 17:00

Şam yönetiminin Ankara'yla Zeytin Dalı Harekâtı'nı istişare etmediğini söyleyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Moskova'da Valday Tartışma Kulübü'nde yapılan Ortadoğu konulu konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şaban, Suriye'nin Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nı Türkiye ile istişare edip etmediği sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Şaban, Suriye'nin İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla ve saldırganlık eylemleriyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Devlet Başkanı Esad'ın danışmanı Şaban, Türkiye'nin Astana sürecini Suriye'deki işgali sürdürmek için kullandığını da öne sürdü.

"Türkiye, Suriye'de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor. Ankara, anlaşmaları saldırganlığını gizlemek için kullanıyor" diyen Şaban, Türkiye'nin eylemlerinin Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla çeliştiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Osmanlı sultanlığı hayali kuran Müslüman Kardeşler üyesi' olduğunu' savunan Şaban, şöyle devam etti: "Eğer herhangi bir sorun yaşanırsa, NATO öncelikle Türkiye'yi destekleyecektir. BM Güvenlik Konseyi ve BM, bu işgale karşı çıkmalı. Zira bu, teröristlerin Suriye halkına karşı sonuna dek savaşmasına yardımcı oluyor ve Rusya, Suriye ve İran'ın teröre karşı nihai zafer ilan etmesini engelliyor."

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