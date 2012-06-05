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Dünya

Esed'den Türk diplomatlara sınır dışı

Beşar Esed yönetimi, toplam 17 diplomatın ülkeyi terketmesini istedi. Bunlar arasında Türk, İngiliz, Fransız ve ABD'li diplomatlar başı çekiyor

05 Haziran 2012 18:05

Suriye yönetimi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilerini “istenmeyen adam” ilan etti. Halep Başkonsolosu ve Türk diplomatlar da sınır dışı edilecek.
 
Beşar Esed yönetimi, toplam 17 diplomatın ülkeyi terketmesini istedi. Bunlar arasında Türk, İngiliz, Fransız ve ABD'li diplomatlar başı çekiyor.


Halep Konsolosluğu'na nota


Türkiye'nin Halep Konsolosluğu'na gönderilen notada, Başkonsolos Adnan Keçeci ve tüm personelin 72 saat içinde Suriye'yi terketmeleri istendi. Türkiye daha önce Şam büyükelçisini geri çağırmış ve elçilik personeli ülkeden ayrılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise, Halep Başkonsolosu ile konsolosluk personelinin görevlerine devam edeceklerini açıkladı.


Suriye'den diyalog çağrısı


Suriye Dışişleri Bakanlığı, bununla birlikte yabancı diplomatlarla karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı bir diyaloga açık olduklarını bildirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 kadar ülke geçtiğimiz hafta Suriyeli diplomatları sınır dışı etmeyi kararlaştırmıştı.

Geçtiğimiz hafta Hula kasabasında 100'den fazla sivilin katledilmesinin ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke Suriyeli diplomatları sınır dışı etmişti.


Yardım kuruluşlarına izin


Öte yandan, Suriye yönetimi insani yardım kuruluşlarının ülkeye girişine izin vereceğini duyurdu.

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