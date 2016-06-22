Suriye Devlet Başkanı Esad'dan sürpriz yeni hükümet talimatı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yeni bir hükümet kurması için Elektrik Bakanı İmad Kamış'a görev verdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın duyurduğu habere göre, Esad'ın bu kararının nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi. Suriye'de başbakanlık görevini 2012'den bu yana Vail Nadir El Halki yürütüyordu.

Sünni bir aileden gelen El Halki, Suriye'deki iç savaşla ilgili olarak muhalif gruplara destek veren dış güçleri sık sık sert biçimde eleştiriyordu.

Yeni kabineyi oluşturmakla görevlendirilen İmad Kamış ise Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer alan bir isim.

AB Kamış'ı, 2012'de Şam ve çevresindeki kasıtlı olarak elektrikleri keserek muhalif grupları sindirmeye çalışmakla suçluyor.