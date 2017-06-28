Esad'dan Rus üssüne ziyaret

Esad'ın bu hamlesi uluslararası basında ABD'ye gözdağı olarak yorumlanıyor
28 Haziran 2017 14:48
ABD'nin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdüğü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Lazkiye'deki Rus hava üssündeydi.
Esad üsteki Rus savaş uçaklarını ve silahlarını yakından inceledi. Esad'ın bu hamlesi uluslararası basında ABD'ye gözdağı olarak yorumlanıyor.
NTV'nin haberine göre, Rus yetkililer Esad'a hava üssünü gezdirdi, savaş uçakları ve silahları gösterdi.
2015'ten beri Rus güçleri tarafından yönetilen üste Esad'a bindiği savaş uçaklarından birinin özellikleri de tanıtıldı.
Esad'ın üsse yaptığı ziyaret ilk kez resmi olarak duyuruldu.
Ziyaret görüntüleri Suriye Devlet Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı
Yerel medya Esad'ın bayram dolayısıyla yaptığı ziyaretler nedeniyle Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri ilk defa başkent Şam'dan bu kadar uzun süre ayrı kaldığını yazdı.
Esad'ın ziyareti Beyaz Saray'ın Suriye yönetiminin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğu açıklamasının ardından geldi.
Açıklamada yapılan hazırlıkların 4 Nisan'da İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırı hazırlıklarıyla benzerlik gösterdiği, yeni bir kimyasal saldırı düzenirse Esad'ın ve ordusunun ağır bir bedel ödeyeceği vurgulanmıştı.
ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Kremlin ise Suriye'nin yasal hükümetine karşı tehditlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.
Konuyla ilgili son açıklama da Pentagon'dan geldi
Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Suriye rejiminin, ABD'nin vurduğu Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini söyledi.