Esad'dan Rus üssüne ziyaret

ABD'nin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdüğü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Lazkiye'deki Rus hava üssündeydi.

Esad üsteki Rus savaş uçaklarını ve silahlarını yakından inceledi. Esad'ın bu hamlesi uluslararası basında ABD'ye gözdağı olarak yorumlanıyor.

NTV'nin haberine göre, Rus yetkililer Esad'a hava üssünü gezdirdi, savaş uçakları ve silahları gösterdi.

2015'ten beri Rus güçleri tarafından yönetilen üste Esad'a bindiği savaş uçaklarından birinin özellikleri de tanıtıldı.

Esad'ın üsse yaptığı ziyaret ilk kez resmi olarak duyuruldu.