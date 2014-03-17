Esad'dan muhaliflere ağır darbe: Yerbud ordunun elinde

Suriye’de Beşar Esad yönetimi karşıtı isyanın üçüncü yıldönümünde ordu silahlı muhaliflere karşı kritik bir zafer kazandı. Başkent Şam ve Halep arasındaki ana yolun denetlenmesi için kilit konumdaki Yerbud’u günler süren çatışmalardan sonra ele geçiren Esad’a bağlı güçler böylece; Lazkiye’nin bulunduğu sahil şeridinin güvenliğini sağladı.

Sınırda yoğun çatışma

Adı açıklanmayan Suriyeli bir ordu yetkilisi bine yakın El Nusra Cephesi militanının cumartesi gecesi Şam’ın 60 kilometre kuzeyindeki Yebrud ve kasabayı çevreleyen tepelerden çekildiğini açıkladı.

El Nusra üyelerinin büyük kısmının Lübnan sınırındaki Arsal köyüne mevzilendiği kaydedildi. Devlet televizyonunun Yerbud’un orduya geçtiği şeklindeki haberini isyancılar yalanlasa da Reuters ve AFP gibi haber ajansları alandaki muhabirlerine Lübnan sınırındaki son ‘muhalif kalenin düştüğünü’ doğrulattı.

Reuters çatışmaların Lübnan sınırına doğru yoğunlaştığına dikkat çekerek muhaliflerin askeri malzeme tedariğinin kesilmesi yolunda rejimin kazandığı stratejik üstünlüğe dikkat çekti. Geçtiğimiz aylar boyunca ordu, Şam ve Halep’in etrafında muhaliflerin elindeki yerleşim birimlerini ele geçirerek kontrolü sağlama yolunda önemli adımlar atmıştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hizbullah militanlarının orduyla yan yana savaştığını belirtti.