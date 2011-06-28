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Dünya

Esad'dan muhaliflere: 10 Temmuz'da görüşelim

Beşar Esad, Suriyeli muhaliflere ulusal diyalog konferansı oluşturmak amacıyla 10 Temmuz’da görüşme önerisi yaptı.

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Beşar Esad, Suriyeli muhaliflere ulusal diyalog konferansı oluşturmak amacıyla 10 Temmuz’da görüşme önerisi  yaptı.

Suriye hükümeti ülkedeki krizi çözmek amacıyla 10 Temmuz'da muhalefet güçleriyle bir araya gelmeyi teklif etti. Bir ulusal diyalog konferansına hazırlık amaçlı görüşme planı, Mart ayından bu yana devam eden ve en az 1300 protestocunun ölümüne yol açan şiddet olaylarını sona erdirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada, ''Suriye halkının hayallerine yanıt verecek demokratik ve çoğulcu bir toplumun inşası için kapıyı bütün Suriyelilere açmaktan başka bir seçenek olmadığı'' vurgulandı.

Temmuz toplantısı açıklamasını, Ulusal Diyalog Komisyonu'nun başında bulunan Beşar Esad'ın yardımcısı Faruk el-Şara yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk el-Şara'nın, krize çözüm bulmak amacıyla bir ''diyalog konferansını'' hayata geçirmekle görevlendirildiği bildirildi.


Baas'ın liderliği de tartışılacak

Ulusal Diyalog Komisyonu ayrıca, 10 Temmuz görüşmelerinin gündem maddelerinden birinin Suriye anayasasının 8'inci maddesini değiştirme planları olacağını açıkladı. 8'inci madde, Beşar Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'ni ''devletin ve toplumun lideri'' olarak gören madde.

Hükümet, bunların yanısıra siyasi partiler, seçimler, yerel yönetim ve basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasa önerilerini de 10 Temmuz'da görüşmeye açık olduğunu bildirdi. Suriye yönetimi, konuyla ilgili olarak hem muhalefetle ve hem de bağımsız toplum önderleriyle şimdiden temasa geçtiğini de açıkladı.


Muhaliflerden farklı tepkiler

Şam'daki konferans konusunda Suriye muhalefetinden farklı tepkiler geldi. Kimileri, protesto eylemleri ve şiddet olayları sürerken düzenlenen bu toplantının katılımcılarını, Esad hükümetini meşru göstermeye çalışmakla suçladı.

Muhalefete yöneltilen bu görüşme teklifi ile aynı gün, Şam'da bir otelde bir araya gelen bir grup Esad karşıtı ayrı bir konferans düzenledi. Suriye devlet televizyonunun bildirdiği toplantının Esad yönetiminin onanıyla düzenlendiği düşünülüyor.



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